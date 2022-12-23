Электронный архив внедрен в работу ЦНИИмаш

АО «ЦНИИмаш» использует в работе электронный архив «Этлас» версии 6.6. Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-софт».

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (АО «ЦНИИмаш») — многоплановая и широкопрофильная научно-исследовательская, конструкторская и производственная организация по разработке ракетно-космической техники. Институт участвует в создании почти всех ракет-носителей, пилотируемых и автоматических космических аппаратов.

ЦНИИмаш ведет комплексные научные исследования и экспериментальную работу в космической области, начиная от разработки концепции различных проектов и заканчивая конкретными технологическими разработками и их конверсией в интересах других отраслей промышленности.

За десятилетия работы институт собрал обширную информацию и накопил значительный опыт. Материальным носителем этих знаний служат чертежи, фотодокументы, аудио и видеозаписи. С развитием компьютерных технологий к ним добавились цифровые носители информации. Многообразие форматов и огромный объем информации закономерно поставили вопрос о поиске инструментов для эффективной работы с ними. Поэтому руководство НИИ приняло решение о постепенном внедрении в работу электронного архива.

Ожидалось, что электронный архив позволит: организовать централизованное хранение документации института; реализовать удобный и быстрый поиск нужного документа; упростить и автоматизировать архивное дело; оцифровывать бумажные оригиналы и работать со их скан копиями наряду с электронными документами в современных цифровых форматах; интегрировать архив в единое информационное пространство учреждения.

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Рассмотрев имеющиеся на рынке программы для организации электронных архивов, специалисты ЦНИИмаш отдали предпочтение разработке компании «Этлас-софт». Для целей НИИ такое решение обещало комплекс возможностей: поисковый алгоритм электронного архива позволяет искать необходимый документ по различным критериям, в числе которых как их атрибуты, так и содержимое; предусмотрена возможность создавать неограниченное количество картотек любых объектов; архив «Этлас» работает как с цифровыми базами данных, так и со складом бумажных оригиналов; функциональные возможности программы могут быть при необходимости расширены с помощью дополнительных подключаемых модулей; электронный архив можно интегрировать с другими информационными платформами, например, с программами для ведения бухгалтерии или проектирования.

Электронный архив «Этлас» внесен в Единый реестр российских программ — это стало еще одним аргументов в пользу его выбора.