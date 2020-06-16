Альфа-банк открыл первый Phygital-офис

В Москве на улице Маросейка появился первый офис Альфа-банка, выполненный в соответствии с концепцией Phygital. Phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов. В Phygital-офисах клиенты получают и человеческое общение, и цифровые сервисы.

Что нового в Phygital-офисе: биометрия. Офис узнает клиента в лицо (если клиент ранее дал свое согласие на это). Смотреть в камеру не нужно, клиенту достаточно войти в офис, и система передаст сотруднику всю важную информацию: как зовут клиента, какими сервисами банка пользуется, с какой проблемой пришел, что ему может быть интересно. Точность распознавания лица — 98%; планирование визита. В мобильном приложении можно будет посмотреть загруженность отделения и выбрать предпочтительное время визита — клиента будут ожидать к этому времени; нет бумаги. Все документы подписываются и хранятся в смартфоне. Каждый такой офис будет экономить до 10 тонн бумаги в год; нет стоек сотрудников и отдельной рабочей зоны. Сотрудники и клиенты могут выбрать любое удобное для работы место в пространстве офиса и с комфортом решить все вопросы.

«За последние годы банки радикально улучшили свои цифровые каналы. А вот отделения остались прежними и неотличимыми друг от друга. При этом каждый крупный банк постарался открыть свое "отделение будущего" — и все они остались своеобразными шоурумами банковских инноваций. Мы же представили то, как на самом деле будут выглядеть и работать отделения банков уже очень скоро, — отметил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. — Вслед за Phygital-офисом на Маросейке мы открываем еще два новых отделения в Москве, и уже осенью начнем масштабировать полученный опыт на нашу сеть по всей стране».

Первый Phygital-офис Альфа-банка расположен в Москве по адресу ул. Маросейка д.10/1. В ближайшие месяцы банк запланировал открытие еще двух отделений будущего: малого офиса на Технопарке и флагманского офиса площадью на Кузнецком мосту. Осенью 2020 г. Альфа-банк начнет постепенную трансформацию всей сети, которая насчитывает 525 офисов в Москве и регионах России.