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Российский рынок Process Mining достиг 900 млн рублей

Объем российского рынка Process Mining (PM) в 2024 году составил порядка 900 млн руб. По оценкам экспертов Сбербанка и компании «Технологии Доверия» (ранее — PwC в России), на горизонте до 2028 г. рынок PM будет ежегодно расти со среднегодовым темпом 69%. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Тарас Скворцов, старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка: «Мы видим большие перспективы процессной аналитики в России. Этот рынок динамично развивается: увеличивается спрос на PM-решения, расширяется сфера их использования, цифровизируется все больше процессов, да и сами инструменты Process Mining стремительно совершенствуются, давая новые возможности бизнесу. Сегодня основную часть рынка PM занимает крупнейший бизнес. Но Process Mining все чаще применяют крупные и средние компании, а также государственный сектор — это обусловлено усложнением процессов, повышением уровня цифровизации и растущей доступностью PM-решений. Российские решения уже сейчас позволяют сократить длительность бизнес-процессов вплоть до 50% и вдвое снизить трудозатраты».

Как показало совместное исследование Сбера и «Технологий Доверия», сейчас 45% российских компаний планируют использовать РМ — это на 3% больше, чем год назад. Активнее всего о желании внедрить практики Process Mining заявляют финансовые компании, металлургические и горнодобывающие предприятия, а также ретейл, однако все чаще к ним присоединяются и предприятия тяжелой промышленности и машиностроения, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

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Импортонезависимость

Анастасия Кабаева, партнер технологической практики компании «Технологии Доверия»: «Основная предпосылка внедрения PM — дальнейшая трансформация процессов. На данный момент компании в первую очередь применяют PM для оптимизации таких процессов как управление закупками и заказами, взаимодействие с клиентами, производственные и ИТ-процессы. Но мы ожидаем существенного расширения областей применения данной технологии, что связано как с активной цифровизацией большинства процессов не только крупнейших, но и средних и небольших компаний, так и усложнением процессов».

Ключевыми предпосылками к внедрению РМ аналитики называют удлинение процессов, их высокую вариативность, большое количество нерегулярных этапов, зачастую наличие возвратных циклов и разрозненность бизнес-систем. Внедрение Process Mining напрямую влияет на финансовые показатели компании, так как сокращает длительности процессов (до 50%) и трудозатраты (до двух раз).

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