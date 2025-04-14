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Сбер СберИндекс
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 456 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 1
|ParaType - ПараТайп 9 1
|Superdesigners 3 1
|Media.Work 3 1
|Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 58 1
|Сбер - Сберкарта Тревел - СберМили 4 1
|Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 184 1
|Сбер - СберФуд - SberFood 18 1
|Ковалев Игорь 31 1
|Греф Герман 428 1
|Жигалова-Озкан Марина 7 1
|Шкипин Виктор 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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