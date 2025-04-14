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Сбер СберИндекс



14.04.2025 Россияне стали чаще путешествовать, но больше экономить на расходах в отпуске 2
07.06.2024 Сбербанк предоставил доступ к оперативной экономической статистике на платформе «Навигатор BI» 2
30.12.2021 «Сбериндекс»: количество покупающих новогодние подарки онлайн россиян удвоилось за последние 2 года 2
02.10.2020 Главный «виновник» ребрендинга «Сбера» поспешно уволился после полугода работы 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 456 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 1
ParaType - ПараТайп 9 1
Superdesigners 3 1
Media.Work 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 4
Coca-Cola Company 254 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2457 1
Альфа-Банк 1787 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 93 1
Walt Disney Company 624 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Сбер - СберАвто 31 1
Щука - дизайн-студия 23 1
Landor&Fitch 3 1
Сбер - Сбербанк ДМиК - Департамент Маркетинга и Коммуникаций 2 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12240 1
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12326 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7245 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 1
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 58 1
Сбер - Сберкарта Тревел - СберМили 4 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 184 1
Сбер - СберФуд - SberFood 18 1
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2971 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 1
Великобритания - Лондон 2390 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2310 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1772 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3687 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5619 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6807 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 341 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1692 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 959 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 1
The Bell - Издание 42 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 172936.
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