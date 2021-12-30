Разделы

Интернет E-commerce Ритейл Интернет
|

«Сбериндекс»: количество покупающих новогодние подарки онлайн россиян удвоилось за последние 2 года

«Сбериндекс» опубликовал данные о новогоднем онлайн-шопинге. По данным сервиса, число россиян, приобретающих подарки к Новому году онлайн, с 2019 года удвоилось и составит в 2021 г. не менее 5,6 млн человек.

Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка, сказал: «Пандемия сделала онлайн-шоппинг нормой. По оценке «Сбериндекса», сумма, потраченная на подарки в интернете, в период с 1 по 20 декабря 2021 г. на 84% больше, чем год назад. Россияне в этом году активно делают покупки онлайн, как на российских, так и зарубежных сайтах. Для второго случая я бы обратил внимание на флагманские продукты Сбербанка: кредитную и дебетовую «Сберкарты», у которых есть функция фиксации курса валют на момент покупки, что сразу дает реальное представление о тратах с карты. Также таким преимуществом обладает и «Сберкарта тревел».

В части подарков онлайн-торговля «отъела» примерно четверть дополнительного «праздничного пирога» традиционной офлайн-розницы. Интересно, что в 2020 г. прирост составлял 40% год к году. То есть привычка покупать онлайн начала массово формироваться уже после второй волны пандемии, когда потребитель вполне мог сходить и в обычный магазин.

Структура дополнительных предновогодних трат в сети в целом совпадает с тенденциями в офлайн-рознице. Крупнейшней категорией (38%) является «прочее», куда входит корзина наиболее распространенных подарков (конфеты, алкоголь, косметика и прочее).

Треть расходов совершается в сегменте «Бытовая техника и электроника», четверть — в категории «Одежда, обувь и аксессуары». Также в этом году «Сбериндекс» зафиксировал более ранний старт предновогоднего шопинга. Расходы на него резко возросли уже со второй недели декабря. В предыдущие годы это происходило непосредственно перед самими праздниками.

Подписаться на новости Короткая ссылка


MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как создать новогоднее настроение с помощью современной техники: советы ZOOM

Обзор наушников Under Armour Project Rock Over-Ear Training by JBL: мощное звучание и стильный дизайн

Какие гаджеты подарить детям на Новый год: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне

Самые важные космические открытия 2021 года

Солнечный зонд прибыл на Солнце: какие открытия нас ждут
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022