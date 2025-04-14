Россияне стали чаще путешествовать, но больше экономить на расходах в отпуске

«СберИндекс» и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip подвели туристические итоги 2024 года и I квартала текущего года. Оказалось, что россияне стали путешествовать чаще, но при этом сократили свои расходы в поездках. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

По оценке «СберИндекса», количество внутренних туристов за 2024 г. выросло на 3% по сравнению с 2023 г., до 42,2 млн человек. В I квартале 2025 г. рост год к году продолжился и составил 4%. Максимальное число туристов было в июле и августе 2024 г.

По итогам I квартала этого года топ-5 самых популярных регионов для туристов — Москва (19,8% от общего турпотока по стране), Московская область (11%), Санкт-Петербург (5,9%), Краснодарский край (4,2%) и Республика Татарстан (2,8%). Наибольший прирост по доле туристов в I квартале 2025 года показывают: Крым (+0,5 п.п.), Татарстан (+0,5 п.п.), Москва (+0,4 п.п.) и Нижегородская область (+0,3 п.п.). Любопытно, что даже в невысокий сезон (с января по апрель и с октября по декабрь) приоритеты туристов почти не меняются: люди выбирают те же самые направления, что и летом.

Туристы при поездках по России стали больше экономить – тенденция усилилась в I квартале 2025 г. Номинальный прирост туристских расходов за 2024 год (+7%) сложился за счет роста количества туристов (+3%) и трат на одного туриста (+4,3%). Реальные расходы на одного туриста снизились (с учетом инфляции) на 4,7% за 2024 г. и на 12% за I квартал 2025г.

В путешествиях средний турист большую часть расходов тратит на отдых в кафе и ресторанах и покупки в продуктовых магазинах: 51 % в 2024 году и 50% в I квартале 2025 г.

Продолжительность поездок по забронированным авиабилетам в городах России у клиентов OneTwoTrip увеличилась с 5,6 дня до 5,8 дня по итогам года. При этом в I квартале 2025 г. существенно снизилась на 1,5 дня и составила 3,4 дня.

Как показало исследование, российские туристы не склонны готовиться к внутрироссийским поездкам заранее. Лишь каждый седьмой путешественник бронирует отели и билеты более чем за 30 дней до поездки. При этом летний отдых чаще планируют заранее: доля ж/д билетов, приобретенных максимум за семь дней до путевки за 2024 г., составила 54%, а за I квартал 2025 г. 71%.

В 2024 г. и в I квартале 2025 г. наибольшая часть (67% и 71% соответственно) путешественников отправлялись в туристические или деловые поездки в одиночку, четверть ― вдвоем, остальные — компаниями по три и более человек.

В I квартале 2025 г. наблюдается незначительный рост доли бронирований в более высокой звездности отелей. Так, если в I квартале 2024 г. самыми популярными были «трехзвездочные» и «четырехзвездочные» гостиницы, то в I квартале 2025 г. доля «четырехзвездочных» стала самой массовой. 99,2% путешественников при авиаперелетах пользуются экономклассом. Тарифы «Сидячий» и «Плацкарт» составляют 76% заказов.

Дарья Цыплакова, управляющий директор, руководитель лаборатории «СберИндекс»: «Рост внутреннего туризма — позитивный сигнал, но динамика расходов на одного туриста (минус 4,7% за 2024 г. и минус 12% за I кв. 2025 г.) с учетом инфляции говорит о стремлении потребителей к экономии. На этом фоне растут как расходы на развлечения и спорт, так и продолжительность поездок: то есть российские туристы готовы экономить, но не на эмоциях и впечатлениях».

По данным исследования, россияне стали чаще отдыхать за границей: в 2024 г. за рубеж выезжал каждый пятый, а в I квартале 2025 г. уже каждый четвертый. Доля зарубежных поездок по авиабронированиям растет: в 2024 г. на 3,5 п.п., до 21,6%, и в I квартале 2025 г. на 4,8 п.п., до 26,1.

Наибольший прирост доли авиазаказов за 2024 г. демонстрируют: Дубай, Сеул и Баку. В I квартале 2025 г. Дубай продолжил удерживать свои позиции, и значительный рост, в 1,6 раза, показала Алматы. Одновременно заметен тренд на снижение интереса к традиционно популярным направлениям, таким как Стамбул, Ереван.

Изменились приоритеты путешественников с детьми, которые все чаще предпочитают Азию для семейного отдыха. Стабильный рост спроса как в целом за 2024 г., так и за I квартал 2025 г. показывает Бали. Это может свидетельствовать о росте доли туристов, готовых платить за эмоции.

Несмотря на увеличение средней длительности рейсов (из-за возросшего спроса на азиатские направления), инфляцию и рост цен на топливо, средняя стоимость авиабилета в одну сторону за границу растет умеренно: за 2024 г. на 8,8% (с 18,2 тыс. до 19,8 тыс. руб.), а за I квартал 2025 г. на 15% (с 20 тыс. до 23 тыс. руб.).

А вот средняя стоимость ночи в зарубежных отелях увеличилась сильнее — за 2024 г. на 23% — и достигла 16 тыс. руб. А за I квартал 2025 г. на 30% (с 15 тыс. до 18 тыс. руб.). Во многом это объясняется тем, что путешественники выбирают более дорогие варианты, чем в 2023 г.

В 2024 г., по данным о глубине бронирования авиабилетов за границу, наблюдается небольшое снижение доли спонтанных бронирований, которое частично компенсируется заметным ростом долгосрочного планирования на год. Но в I квартале 2025 г. доля спонтанных покупок опять выросла на 2 п.п., до 49,5%.

Несмотря на существенный рост бизнес-класса на 43% в 2024 г. и в два раза в I квартале 2025 г. (с 0,8% до 2,3%), снижение доли перелетов экономклассом несущественное. Подавляющее большинство российских туристов (98%) продолжает отдавать предпочтение бюджетным вариантам перелетов за рубеж.

Средняя продолжительность отдыха за границей меняется незначительно. Продолжительность авиапутешествий за границу в 2024 г. выросла на 0,5 дня, до 12,4 дней, а в 1 кв. 2025г. снизилась на 0,3 дня, до 11,2 дней. Россияне все больше предпочитают пляжный отдых в Азии и стараются продлить его.