Сколько заработали МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» в 2024 году

CNews сравнил финансовые и операционные итоги крупнейших телекоммуникационных операторов – «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и «Ростелекома» за 2024 г. Лидером по финансовым показателям и числу абонентов ШПД остается «Ростелеком», а МТС продолжает лидировать по числу абонентов в сфере сотовой связи.

Итоги 2024 года

CNews подготовил рейтинг четырех крупнейших телекоммуникационных операторов на основе их финансовых и операционных показателей за 2024 г. Речь идет о «Ростелекоме», «Мегафоне», «Мобильных Телесистемах» (МТС) и «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн»).

В последние годы операторы значительно сократили объем раскрываемой ими информации. Особенно это касается «Вымпелкома», который с 2023 г. перестал быть частью международной группы Veon, имеющей листинг на американской бирже Nasdaq, и, соответственно, перестал отчитываться по стандартам Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Стоит отметить, что МТС помимо России работает еще и в Белоруссии, а «Мегафон» в Таджикистане, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии. Раздельной отчетности по странам своего присутствия операторы не публикуют. Также у МТС множество нетелекомовских бизнесов, например, «МТС Банк», электросамокаты «МТС Юрент» и пр.

© whitelook / Фотобанк Фотодженика CNews сравнил финансовые и операционные итоги крупнейших телекоммуникационных операторов

Лидером по выручке является «Ростелеком». Компания заработала за 2024 г. 779,9 млрд руб. Компания также лидирует по показателю EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) – 302,5 млрд руб. (рентабельность по данному показателю составила 38,8%) и по объему капитальных затрат – 178,8 млрд руб. (22,9% от выручки). Операционная прибыль компании составила 124,38 млрд руб., чистая прибыль – 24,1 млрд руб.

«Ростелеком» - лидер по финансовым показателям

В то же время у «Ростелекома» и наибольший чистый долг – 661,2 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA составляет 2,2. В структуре выручки «Ростелекома» 264,2 млрд руб. пришлось на мобильную связь, 468,7 млрд руб. – на фиксированную связь. В структуре выручки от фиксированной связи на ШПД (широкополосный доступ в интернет) пришлось 108,4 млрд руб., на фиксированную телефонию – 39,2 млрд руб., на платное телевидение – 51,19 млрд руб. На цифровые сервисы пришлось 181,14 млрд руб.

В разрезе выручки по сегментам в B2C (физические лица) компания заработала 158 млрд руб., в сегментах B2B (корпоративные абоненты) и B2G (государственные заказчики) компания заработала 158 млрд руб., в сегменте B2O – 78,1 млрд руб. Помимо «Ростелекома» выручку по сегментам раскрывает только МТС. В части выручки от сегментов B2B и B2G «Ростелеком» серьезно опережает МТС, в части выручки от B2O незначительно. А вот в части выручки от B2C лидирует МТС.

Финансовые и операционные показатели работы МТС, «Вымпелкома», «Ростелекома» и «Мегафона» в 2024 году

Число мобильных абонентов (то есть число пользователей «дочки» «Ростелекома» - «Т2 Мобайл», работающей под торговой маркой Т2) составило 48,9 млн. Раньше по данному показателю компания находилась на четвертом месте, после того, как «Вымпелком» перестал раскрывать число своих абонентов, точно определить место «Ростелекома» по данному показателю нельзя. Но аналитики полагают, что в 2023 г. «Ростелеком» обошел «Вымпелком» по числу пользователей сотовой связи.

ARPU (средняя ежемесячная выручка) мобильных абонентов составляет 505 руб., MBOU (средний ежемесячный трафик передачи данных) мобильных абонентов – 19,19 Гбайт, churn (отток сотовых абонентов) – 25,3.

По числу абонентов ШПД «Ростелеком» является абсолютным лидером – 14,7 млн, их ARPU составляет 411 руб.. Число абонентов платного ТВ составляет 11,6 млн, здесь «Ростелеком» лидирует среди «большой четверки», но уступает оператору спутникового телевидения «Триколор». ARPU абонентов платного ТВ составляет 334 руб. Число абонентов фиксированной телефонии составляет 9 млн, ARPU – 234 руб.

МТС – лидер в сфере мобильной связи

На втором месте по общей выручке находится МТС. Компания заработала за 2024 г. 703,74 млрд руб., в том числе сервисная выручка составила 639,79 млрд руб., выручка от продажи оборудования – 63,9 млрд руб. Показатель EBITDA составила 246,43 млрд руб., рентабельность по данному показателю – 35%. Операционная прибыль составила 135,92 млрд руб., чистая прибыль – 51,3 млрд руб. (по обоим показателям лидером является МТС),

Капитальные затраты составили 132,3 млрд руб. (второе место после «Ростелекома»), их доля в выручке составила 16,8%. Чистый долг составляет 477,08 млрд руб. (также второе место после «Ростелекома»). В то же время у МТС самый комфортный уровень соотношения чистого долга к EBITDA - 1,9. В сегменте B2C выручка МТС составила 302,7 млрд руб., в сегментах B2B и B2G – 90 млрд руб., в сегменте B2O – 75,6 млрд руб.

Число мобильных абонентов составляет 82,4 млн – МТС остается лидером по данному параметру. MOU (средний ежемесячный голосовой трафик) мобильных абонентов составляет 287 мин. MBOU (средние ежемесячный трафик передачи данных пользователей смартфонов) составляет 11,8 Гбайт. Число абонентов ШПД составляет 4,95 млн, число абонентов платного ТВ – 3,87 млн, число абонентов фиксированной телефонии – 1,9 млн.

Третье место «Мегафона»

На третьем месте по выручке находится «Мегафон». За 2024 г. компания заработала 485,92 млрд руб., в том числе сервисная выручка составила 406,32 млрд руб., выручка от продажи оборудования – 79,6 млрд руб. (без учета «Ростелекома» лидером по этому показателю является «Мегафон»). Показатель EBITDA составил 199,26 млрд руб., рентабельность по данному показателю - 41%. Операционная прибыль составила 124,12 млрд руб., чистая прибыль – 45 млрд руб.

Капитальные затраты «Мегафона» за 2024 г. составили 57 млрд руб. (наименьший результат их всех четырех операторов), их доля в выручке – 11,7%. Чистый долг компании составил 526 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA – 2,64. Выручка от мобильной связи «Мегафона» составила 360,79 млрд руб. (по этому показателю «Мегафон» опережает «Ростелеком», остальные операторы его не раскрывают), от фиксированной связи – 37,2 млрд руб. (значительно меньше, чем у «Ростелекома»). Число мобильных абонентов «Мегафона» составляет 78 млн (второе место после МТС), их ARPU – 385 руб.

Четвертое место «Вымпелкома»

На четвертом месте по выручке находится «Вымпелком». За 2024 г. компания заработала 310,72 млрд руб., в том числе сервисная выручка составила 288,8 млрд руб., выручка от продажи оборудования – 21,5 млрд руб. Показатель EBITDA составил 133,22 млрд руб, рентабельность по данному показателю – 42,9% (наилучшие показатель среди всех операторов). Операционная прибыль составила 47,73 млрд руб., чистая прибыль – 18,74 млрд руб.

Капитальные затраты «Вымпелкома» составили 65,2 млрд руб. (третье место среди четырех операторов), доля капитальных затрат в выручке – 21%. Чистый долг оператора составил 320,23 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA – 2,4. Средний трафик мобильного интернат на одного абонента (MBOU) составил 22,1 Гбайт. Остальные показатели «Вымпелком» не раскрывает.