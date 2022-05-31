«Ростелеком» заработал в России больше, чем хозяева «Билайна» во всех странах присутствия
«Ростелеком» по итогам
2021 г. стал лидером по выручке среди созданных в России телекоммуникационных
операторов. Причем «Ростелеком» обогнал группу Veon по данному показателю не
только внутри России, но и суммарно во всех других странах, хотя у Veon весьма обширный
зарубежный бизнес.
Показатели телекомоператоров
CNews подготовил сравнительную аналитику финансовых и операционных показателей, которых за 2021 г. достигли четыре крупнейших российских телекоммуникационных компании: группа Veon ( ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн»), «Мегафон», «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Ростелеком» (вместе с принадлежащим ему сотовым оператором Tele2).
«Ростелеком» — лидер по выручке
Лидером по финансовым показателям стал «Ростелеком», причем не только по России, но и по всем странам присутствия. Это стало возможным после начала консолидации показателей Tele2 в 2022 г. («Ростелеком» за пределами России работает только в Армении, поэтому в таблице приведены показатели работы компании только по России).
За 2021 г. «Ростелеком» заработал 580,1 млрд руб. Показатель OIBDA/EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 37,7 млрд руб., операционная прибыль — 73,7 млрд руб., чистая прибыль — 31,8 млрд руб. Рентабельность по этим трем показателям составила, соответственно, 37,7%, 12,7% и 5,5%. Капитальные затраты «Ростелекома» в 2021 г. составили 118,7 млрд руб., чистый долг достиг 505,2 млрд руб.
Выручка от мобильного бизнеса компании составила 194,34 млрд руб. (здесь «Ростелеком» пока еще на четвертом месте в России), от фиксированного интернета — 99,95 млрд руб. Число сотовых абонентов компании составляет 47,5 млн, (также пока еще четвертое место), число абонентов с широкополосным доступом (ШПД; учитываются только абоненты по технологии FTTB без числа абонентов по технологии DSL) — 10,8 млн, число абонентов платного телевидения (учитываются только абоненты IPTV без числа абонентов кабельного ТВ) — 6,4 млн. ARPU (средняя ежемесячная выручка на одного абонента) для абонентов ШПД составляет 380 руб., для абонентов платного ТВ — 306 руб.
Показатели Veon/«Вымпелком»
До недавнего времени лидером среди операторов по финансовым показателям (с учетом глобального присутствия) была группа Veon. Это достигалось за счет ее международного бизнеса на Украине, в Казахстане, Грузии, Узбекистане, Киргизии, Алжире, Бангладеше и Пакистане. В 2021 г. группа заработала $7,78 млрд (572,6 млрд руб. по курсу 73,6 руб. за $1, используемому в отчетности Veon) — по этому показателю группа уступила «Ростелекому.
|МТС
|Veon
|Мегафон
|Ростелеком+Tele2
|ВСЯ ГРУППА
|Выручка, млрд руб.
|534,4
|$7,78 млрд (572,66 млрд руб.)
|354,19
|-
|Сервисная выручка, млрд руб.
|н/д
|$7,15 млрд (526,29 млрд руб.)
|316,4
|-
|Выручка от мобильного интернета, млрд руб.
|н/д
|$2,66 млрд (195,7 млрд руб.)
|н/д
|-
|Выручка от продажи оборудования, млрд руб.
|н/д
|$630 млн (46,37 млрд руб.)
|37,79
|-
|OIBDA/EBITDA, млрд руб.
|229,4
|$3,33 млрд (245,11 млрд руб.)
|147,74
|-
|Рентабельность по OIBDA/EBITDA, %
|42,9
|42,8
|41,7
|-
|Операционная прибыль, млрд руб.
|118,3
|н/д
|н/д
|-
|Рентабельность по операционной прибыли, %
|22,1
|н/д
|н/д
|-
|Чистая прибыль (убыток), млрд руб.
|63,5
|$9 млн (66,25 млрд руб.)
|66,27
|-
|Рентабельность по чистой прибыль, %
|11,8
|11,5
|18,7
|-
|Капитальные затраты, млрд руб.
|111
|$1,826 млрд (134,4 млрд руб.)
|46,95
|-
|Чистый долг, млрд руб.
|389,5
|$8,1 млрд (596 млрд руб.)
|244,6
|-
|Число сотовых абонентов, млн
|82,7
|203,6
|н/д
|-
|Уровень проникновения 4G-услуг, %
|н/д
|47,8
|н/д
|-
|Число абонентов ШПД, млн
|н/д
|4,7
|н/д
|-
|РОССИЯ
|Выручка, млрд руб.
|521
|290,75
|н/д
|580,1
|Сервисная выручка, млрд руб.
|416,5
|255,3
|н/д
|н/д
|OIBDA/EBITDA, млрд руб.
|224,4
|108,66
|н/д
|218,8
|Рентабельность по OIBDA/EBITDA, %
|43,1
|37,4
|н/д
|37,7
|Операционная прибыль, млрд руб.
|н/д
|н/д
|н/д
|73,7
|Рентабельность по операционной прибыль, %
|н/д
|н/д
|н/д
|12,7
|Чистая прибыль, млрд руб.
|61
|н/д
|н/д
|31,8
|Рентабельность по чистой прибыли, %
|11,7
|н/д
|н/д
|5,5
|Капитальные затраты, млрд руб.
|109
|74,98
|н/д
|118,7
|Чистый долг, млрд руб.
|н/д
|н/д
|н/д
|505,2
|Выручка от мобильной связи, млрд руб.
|н/д
|214,66
|н/д
|194,34
|Выручка от мобильной передачи данных, млрд руб.
|н/д
|69,83
|н/д
|н/д
|Выручка от продажи оборудования, млрд руб.
|68,9
|34,5
|н/д
|н/д
|Число сотовых абонентов, млн
|80,4
|49
|74,4
|47,5
|Число пользователей мобильного интернета, млн
|н/д
|34
|н/д
|н/д
|Уровень проникновения 4G-услуг, %
|н/д
|55
|н/д
|н/д
|ARPU сотовых абонентов, руб.
|н/д
|375
|н/д
|н/д
|MOU сотовых абонентов, мин
|н/д
|322
|н/д
|н/д
|Уровень оттока сотовых абонентов (Churn), %
|н/д
|12
|н/д
|8
|MBOU (средний трафик пользователей мобильного интернета), ГБ
|н/д
|15
|н/д
|н/д
|Выручка от фиксированного бизнеса/интернета, млрд руб.
|н/д
|40,65
|н/д
|99,95
|Число абонентов ШПД/FTTB, млн
|н/д
|3
|н/д
|10,8
|Выручка от услуг платного телевидения, млрд руб.
|н/д
|н/д
|н/д
|39,9
|ARPU абонентов ШПД, руб.
|н/д
|357
|н/д
|380
|Число абонентов платного ТВ, млн
|н/д
|н/д
|н/д
|6,4
|ARPU пользователей платного ТВ, руб.
|н/д
|н/д
|н/д
|306
Показатель OIBDA/EBITDA у группы Veon составил $3,33 млрд (245,11 млрд руб.), чистая прибыль — $900 млн (66,25 млрд руб.). Рентабельность по показателю EBITDA/OIBDA составила 42,8%, по чистой прибыли — 11,5%. Капитальные затраты группы составили $1,83 млрд (134,4 млрд руб.), чистый долг — $8,1 млрд (596 млрд руб.). Число сотовых абонентов группы достигло 203,6 млн. По этому показателю группа продолжает быть явным лидером.
В России же по финансовым показателям «Вымпелком» отстает от конкурентов. Выручка составила 290,75 млрд руб., показатель OIBDA/EBITA — 108,66 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 37,4%. Капитальные затраты составили 74,98 млрд руб. Выручка «Вымпелкома» от мобильной связи составила 214,66 млрд руб., от мобильной передачи данных — 69,83 млрд руб., от продажи оборудования — 34,5 млрд руб., от фиксированного бизнеса — 40,65 млрд руб.
Число сотовых абонентов компании составляет 49 млн. По этому показателю «Вымпелком» находится на третьей позиции, немного обгоняя «Ростелеком»/Tele2. Число пользователей мобильного интернета составляет 34 млн, ARPU сотовых абонентов — 375 руб., MOU (средний ежемесячный голосовой трафик) — 322 мин, MBOU (средний ежемесячный трафик пользователей мобильного интернета) — 15 ГБ, уровень оттока сотовых абонентов (Churn) — 12%. Число абонентов ШПД составляет 3 млн, их ARPU — 357 руб.
Показатели МТС
МТС при глобальном сравнении занимает третье место по своим финансовым показателям. Выручка компании за 2021 г. составила 534,4 млрд руб., показатель EBITDA/OIBDA — 229,4 млрд руб., операционная прибыль — 118,3 млрд руб., чистая прибыль — 63,5 млрд руб. Рентабельность по данным показателям составляет 42,9%, 22,1% и 11,8% соответственно. Капитальные затраты МТС в 2021 г. составили 111 млрд руб., чистый долг достиг 389,5 млрд руб. Число сотовых абонентов составляет 82,7 млн.
В России выручка МТС составила 521 млрд руб., сервисная выручка — 416,5 млрд руб., выручка от продажи оборудования — 68,9 млрд руб., показатель EBITDA/OIBDA — 224,4 млрд руб., чистая прибыль — 61 млрд руб. Рентабельность по показателю EBITDA/OIBDA составила 43,1%, по чистой прибыли — 11,7%. Капитальные затраты компании в России составили 109 млрд руб. Число сотовых абонентов составило 80,4 млн. По этому показателю компания является лидером в России.
Показатели «Мегафона»
Выручка «Мегафона» в 2021 г. составила 354,19 млрд руб., сервисная выручка — 316,4 млрд руб., выручка от продажи оборудования — 37,79 млрд руб., показатель EBITDA/OIBDA — 147,74 млрд руб., чистая прибыль — 66,27 млрд руб. Рентабельность по показателю EBITDA/OIBDA составила 41,7%, по чистой прибыли — 18,7%. Капитальные затраты «Мегафона» составили 46,95 млрд руб., чистый долг достиг 244,6 млрд руб.
Помимо России, «Мегафон» также работает в Таджикистане, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии. Общее количество сотовых абонентов компания не раскрывает. В России «Мегафон» обслуживает 74,4 млн абонентов, занимая по этому показателю второе место. Другие показатели по России компания не раскрывает.