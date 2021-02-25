Власти хотят пускать россиян в интернет по номеру телефона

В интернет – по номеру телефона

Федеральное агентство связи (Россвязь) изучает возможность введения в России идентификации пользователей интернета и абонентов виртуальных АТС с помощью технологии сопоставления номера телефона и доменного имени. Конкурсная документация на проведение соответствующего исследования с начальной ценой контракта 32,77 млн руб. была размещена 13 января 2021 г. на едином портале госзакупок. 19 февраля победителем конкурса был объявлен Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), подведомственная структура Россвязи.

К потенциальному внедрению Россвязью рассматривается технология ENUM (E.164 Number Mapping), которая представляет собой набор протоколов для объединения распространенной в мире системы нумерации телефонов E.164 в сетях общего (ТфОП) пользования с системой адресации в интернете (DNS). Другими словами, ENUM позволяет осуществить «бесшовное» соединение сетей классической и IP-телефонии. С помощью ENUM телефонный номер может быть преобразован в уникальный идентификатор (URI) в специально выделенной доменной зоне e164.arpa. Для этого к ее записи нужно слева добавить разделенные точками цифры номера телефона в обратном порядке.

Использование ENUM для идентификации пользователей услуг связи позволяет создать единый механизм адресации и обеспечить ускорение переноса номера в фиксированных и мобильных сетях связи, – говорится в закупочной документации.

ЦНИИС изучит возможность идентификации пользователей интернета при помощи технологии ENUM

В техзадании к тендеру в качестве нормативно правового основания для осуществления закупки указан федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Провести исследование и внести предложения по изменению законодательства под внедрение технологии ЦНИИС должен до 15 сентября 2022 г.

Опрошенные «Коммерсантом» отраслевые эксперты полагают, что повсеместное внедрение технологии хоть и возможно – при условии заинтересованности всех операторов связи, но не имеет большого смысла и растянется на длительный срок: от пяти до 10 лет. Собеседник издания, представляющий «Ростелеком», и вовсе высказал сомнение в возможности использования ENUM для идентификации пользователей интернет-сервисов. Другой источник «Коммерсанта» в телеком-сфере считает введение дополнительный идентификации пользователей интернет-сервисов «излишним и подразумевающим тотальный контроль».

Цели и задачи исследования

ЦНИИС предстоит выполнить всесторонний анализ международного опыта регулирования построения ENUM и международной практики применения сервисов на базе данной технологии,

а также провести углубленный анализ возможных моделей разворачивания ENUM в России, включая описание возможных практик применения технологии, говорится в документации.

Кроме того, техзадание включает анализ возможности идентификации пользователей интернет-сервисов, осуществляющих голосовые вызовы в телефонную сеть связи общего пользования, и подготовку предложения по использованию протоколов ENUM для обеспечения идентификации пользователей Сети и абонентов виртуальной телефонии.

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Специалисты подконтрольного Россвязи института также рассмотрят вопросы обеспечения информационной безопасности при использовании ENUM для идентификации пользователей, проведут углубленный анализ возможностей применения протоколов для оптимизации пропуска голосового трафика и обеспечения прозрачности прохождения соединений из VoIP в ТфОП и обратно.

Наконец, в число обозначенных задач входит проведение анализа влияния использования ENUM на обеспечение проведения оперативно-розыскных мероприятий и разработка проектов изменений в нормативные документы для введения ENUM в нормативное регулирование.

Последние дни Россвязи

В ноябре 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Россвязи и Роспечати. Их функции по завершении процедуры ликвидации будут переданы в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры).

Поскольку, как сообщил «Коммерсанту» профильный чиновник, формально процесс расформирования еще не завершен, Россвязь по-прежнему имеет право проводить тендеры, чем и продолжает пользоваться. Так, в январе 2021 г. ведомство объявило тендер на проведение исследования вопросов лицензирования онлайн-сервисов, поддерживающих голосовые звонки в телефонные сети общего пользования. От исполнителя заказа требовалось разработать предложения и правки в законы с учетом российской и международной патентной базы в этой области. По итогам конкурса, которые были подведены 19 февраля, тендер выиграл ЦНИИС, снизивший цену контракта с первоначальных 50,2 млн руб. до 42,5 млн руб.

Россвязь занималась распределением номерной емкости, отвечала за оказание универсальных услуг связи, декларирование соответствия абонентских устройств связи и выпуск почтовых марок. До этого агентство отвечало за аккредитацию сертификационных центров в области связи. Затем эти полномочия были переданы в Росаккредитацию, которая сотрудничала с Россвязью.

Также ведомство курировало работу ряда госпредприятий, включая «Космическая связь», «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО, занимается проводным радиовещанием), «Марка», «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР), Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС, отвечает за реестр перенесенных сотовых номеров), Центральный музей связи им. А.С. Попова и различные отраслевые вузы, включая Петербургский государственный университет связи им. М.А. Бонч-Бруевича и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ).