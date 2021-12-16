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ПАО «Вымпелком» объявляет о приобретении ведущего провайдера облачных сервисов IBS DataFort

ПАО «Вымпелком» объявляет о приобретении провайдера облачных сервисов IBS DataFort (дочерняя компания IBS). Стороны получили все необходимые регуляторные одобрения.

IBS DataFort является крупным и быстрорастущим независимым провайдером сервисов облачной ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, одним из лидирующих PureCloud-игроков, сфокусированных на развитии передовой облачной платформы. Компания работает на рынке ИТ с 2001 г. и предлагает управляемые сервисы частного, публичного и гибридного облаков для решения полного спектра бизнес-задач, в том числе облачные услуги для крупного и среднего бизнеса: IaaS (инфраструктура как услуга), PaaS (платформа как услуга), SaaS (программное обеспечение как услуга) и Sec-aa-S (информбезопасность как услуга).

Приобретение компании позволит «Билайн» расширить портфель облачных B2B- и B2G-услуг и стать одним из ведущих игроков этого рынка благодаря цифровой инфраструктуре и экспертизе IBS DataFort. В планах также совместная разработка новых продуктов и интегрированных решений на стыке облачных технологий, кибербезопасности, BigData и IoT.

«“Билайн бизнес” видит большие перспективы на рынке облачных услуг как в B2B, так и в B2G. Благодаря приобретению IBS DataFort мы сможем расширить линейку наших продуктов на платформе BeeCLOUD (BeeCLOUD – обобщенное наименование комплекса сервисов для бизнеса на облачной платформе ПАО “Вымпелком”). Мы давно являемся технологическими партнерами, и большое количество наших облачных сервисов было построено на DataFort в качестве внешнего партнера, что, несомненно, положительно скажется на скорости перехода к работе с компанией уже в новом статусе», – сказал Максим Зайков, исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса «Билайн».

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