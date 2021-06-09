«Билайн» покупает облачный бизнес IBS

Телеком-гигант «Вымпелком» (бренд «Билайн») готовится к приобретению компании DataFort – облачного подразделения IBS. Предварительная сумма сделки составляет в пределах 3 млрд руб. По оценке экспертов, основной мотив приобретения заключается в стремлении «Вымпелкома» развивать собственный облачный сервис BeeCloud, запущенный в апреле 2018 г.

«Билайну» потребовалось облако IBS

Телекоммуникационная компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») собирается выкупить у компании IBS ее облачное подразделение – DataFort. Как сообщает РБК со ссылкой на неназванный источник, сделка может быть закрыта в обозримом будущем.

Со слов другого источника издания, сторонам еще требуется получить разрешение регулирующих органов на проведение этой сделки. В частности, необходимо иметь одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Необходимость обращения в эту комиссию продиктована двумя причинами, по одной на каждую из сторон сделки. Так, «Вымпелком» входит в холдинг Veon, зарегистрированный на Бермудах и имеющий головной офис в Голландии, а DataFort работает с различными криптографическими средствами.

Факт того, что «Вымпелком» и DataFort готовы к проведению сделки, РБК подтвердили и представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Они сообщили, что компания «Веон Венчурс Б.В.», входящая в структуру Veon, обращалась в Службу с ходатайством о приобретении ООО «ИБС ДатаФорт». Это юрлицо DataFort, зарегистрированное в ноябре 2014 г. По данным ЕГРЮЛ, на момент публикации материала на 99% оно принадлежало ООО «Информационные бизнес системы» (ИБС, IBS), а оставшийся 1% контролировала ООО «ИБС Платформикс».

Активы DataFort могут пригодиться "Билайну" в развитии собственного облака BeeCloud

Поданное в ФАС ходатайство планируется к рассмотрению на заседании правительственной комиссии, сообщили представители ФАС. Дата его проведения пока не назначена.

Стоимость DataFort

Сумма, которую «Вымпелком» заплатит за приобретение DataFort со всеми ее активами в настоящее время остается неизвестной. Источник РБК утверждает, что IBS оценивает свою «дочку» приблизительно в 2,5-3 млрд руб.

При этом уставный капитал компании составляет 5,51 млн руб. Согласно данным СПАРК, по итогам 2020 г. чистая прибыль DataFort достигла 34 млн руб. при итоговой выручке 592 млн руб.

Основной вид деятельности компании – это «деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность» (код ОКВЭД – 63.11). Дополнительных видов деятельности у компании семь, и шесть из них связаны с ИТ, тогда как седьмой – это «аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику» (77.33).

Зачем «Билайну» потребовалась DataFort

«Вымпелком» вышел на российский рынок облачных услуг сравнительно недавно – весной 2018 г. Как сообщал CNews, в начале апреля 2018 г. он запустил в России сервис облачной инфраструктуры BeeCloud. Сервис предоставляет заказчикам инфраструктуру и ОС для развертывания виртуальных серверов онлайн.

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По данным РБК, «Вымпелком» собирался занять 10% российского рынка облачных услуг. Однако, со слов одного из источников издания, эта цель на данный момент не достигнута, и «Вымпелком» пока занимает «незначительную долю» в этой сфере.

Основные игроки на рынке по итогам 2020 г. – это дочерние компании операторов «Ростелеком» (20,8%) и МТС (11,2%),, за ними следуют компании «Крок» (8,3%), Selectel (8,2%) и SberCloud Сбербанка(6,2%, статистика iKS-Consulting). Что до DataFort, то она, по словам источника РБК, «находилась на границе первой десятки игроков либо вообще не входила в нее».

Как заметил другой источник издания, покупка «Вымпелкомом» активов DataFort – это «очень хорошее усиление своего B2B-направления облачных сервисов», Однако, по оценке другого эксперта, «Билайну» для дальнейшего развития своего облака, даже с учетом покупки DataFort, потребуются масштабные инвестиции. По его словам, это связано с тем, что для IBS основное направление бизнеса – это ИТ-консалтинг, тогда как бизнес, связанный с дата-центрами, «для группы является не совсем профильным».

Раскол перед продажей

Грядущей продаже DataFort предшествовал раскол IBS. Он состоялся в апреле 2020 г. Компания разделилась на две части между ее сооснователями – Анатолием Карачинским и Сергеем Мацоцким.

По данным ЕГРЮЛ, на тот момент ООО «ИБС холдинг» (юрлицо IBS) за Карачинским числилось 75% долей, за Мацоцким – 25%. В результате всех изменений услуги по внедрению бизнес-решений, консалтингу, системной интеграции и HR-аутсорсингу были консолидированы в составе IBS (ПАО «ИБС ИТ услуги»). Она также стала отвечать за разработку и тестирование ПО (IBS AppLine), поставку тиражируемых решений для ИТ-инфраструктуры (IBS Platformix) и оказание услуг на базе частного облака (IBS DataFort).

Все это досталось Анатолию Карачинскому. Из состава «ИБС холдинг» были выделены дивизион инфраструктуры, а также компании БФТ и Arenadata, перешедшие в собственность Сергея Мацоцкого.