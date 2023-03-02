Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

«Лаборатория Касперского» выпустила свой первый отчет об устойчивом развитии (ESG)

«Лаборатория Касперского» представила свой первый ESG-отчет, в котором поделилась результатами деятельности в рамках стратегии устойчивого развития компании за период с 1 января 2021 г. по 30 июня 2022 г. Документ соответствует международным стандартам: Руководству Глобальной инициативы по отчетности (GRI 2021) и отраслевому Руководству Sustainability Accounting Standards Board (SASB) для сектора Software & IT-Services. В основе отчета — пять ключевых направлений: киберустойчивость, этика и прозрачность, технологии будущего, возможности для людей и забота об окружающей среде. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» начала делиться нефинансовыми результатами и итогами социальной деятельности еще в 2015 г. Тогда она выпустила свой первый отчет о корпоративной социальной ответственности (Corporate Social Responsibility). Переход на формат ESG-отчетности продиктован стремлением компании повысить свою прозрачность для клиентов, партнеров и государственных органов. В отчете выделены восемь целей в области устойчивого развития ООН, на вклад в достижение которых ориентированы конкретные инициативы компании.

«Для нас приверженность ESG-принципам не модный тренд, а часть нашей истории и стратегического видения нашего развития. Забота у нас в ДНК: продукты и решения априори несут пользу, делают мир безопаснее. Теперь мы стали одной из первых IT-компаний в области кибербезопасности в России, которая выпустила ESG-отчет. Это еще один шаг в сторону большей прозрачности и открытости», ― сказал Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

«В отчете представлены и темы, которые компания считает профильными ― борьба с киберпреступностью, защита критической инфраструктуры, образовательные инициативы в сфере информационной безопасности, и темы, которые близки нам на ценностном уровне ― защита данных, прозрачность, этичные практики управления. Но будучи социально ответственной компанией, мы не можем игнорировать необходимость реагировать и на другие вызовы и проблемы ― социальные, экологические. Мы считаем, что бизнес обязан подавать пример в формировании ESG-повестки», ― отметила Мария Лосюкова, руководитель проектов устойчивого развития «Лаборатории Касперского».

Снижение негативного воздействия на окружающую среду

В 2021-2022 г. компания вдвое сократила продажи продуктов на физических носителях в пользу цифровых, производство и использование которых оказывает меньше воздействия на окружающую среду. Кроме того, «Лаборатория Касперского» внедрила более осознанный процесс организации командировок и сократила их общее число — это позволило снизить количество выбросов в атмосферу на 81% в период с 2019 по 2021 гг. Среди других мер ― внутренние инициативы в различных бизнес-подразделениях, направленные на развитие ответственного подхода к экологическим проблемам. В частности, речь идет о просветительских мероприятиях на тему снижения углеродного следа, переходе на более экологичные маркетинговые материалы или отказ от их использования. Офисная инфраструктура стала более экоэффективной, в компании ведется сбор электроники, макулатуры и вещей на переработку.

Забота о сотрудниках и развитие новых талантов

«Лаборатория Касперского» делает все возможное, чтобы команда преуспевала и развивалась. В 2022 г. показатель Net Promoter Score (eNPS), измеряющий удовлетворенность сотрудников в организации, увеличился и в сумме составил 53%.

В течение отчетного периода компания постоянно расширяла портфолио внутренних курсов для сотрудников, сегодня их более ста. Возможностью обучаться в компании уже воспользовались более 40% сотрудников. Кроме того, в «Лаборатории Касперского» действует программа корпоративного волонтерства, которая позволяет вовлекать сотрудников в социально ответственную деятельность, включая сбор средств в пользу НКО, волонтерство на общественных началах, работу pro bono, донорство крови и благотворительные спортивные мероприятия.

Николай Агринский, Infosecurity: Вопрос не фрагментарного импортозамещения, а достижения полного цифрового суверенитета остается открытым
Безопасность

Также «Лаборатория Касперского» инвестирует в новые таланты и развивает проект Kaspersky.Academy, который объединяет более 100 университетов-партнеров по всему миру и организует Secur'IT Cup — студенческий конкурс по кибербезопасности, в котором с 2018 г. приняли участие более 6 тысяч студентов со всего мира.

Поддержка доверия пользователей

«Лаборатория Касперского» придерживается комплексного подхода к конфиденциальности пользовательских данных, который предполагает обучение сотрудников и стандартизацию обработки данных в каждой стране, где есть пользователи продуктов компании. Начиная с 2019 г. организация ежегодно сертифицирует свои системы управления данными согласно международному стандарту ISO/IEC 27001, подтверждая их высокий уровень защиты.

Кроме того, «Лаборатория Касперского» продолжает развивать Глобальную инициативу по информационной открытости (Global Transparency Initiative) и за отчетный период открыла еще три центра прозрачности, где клиенты могут ознакомиться с исходным кодом компании. Также «Лаборатория Касперского» перенесла обработку данных, связанных с киберугрозами, для пользователей из Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и с Ближнего Востока в Швейцарию. Всего с 2018 г. компания инвестировала $5,6 млн в создание инфраструктуры данных в Швейцарии.

Продолжая борьбу за безопасное будущее

«Лаборатория Касперского» постоянно вносит свой вклад в глобальную борьбу с киберпреступностью. Компания взаимодействует с международными правоохранительными органами и межправительственными организациями. Опыт «Лаборатории Касперского» и обмен знаниями с профессиональным сообществом о злоумышленниках и их деятельности позволили за отчетный период арестовать семь крупных киберпреступников в четырех странах. Также «Лаборатория Касперского» продолжает разрабатывать программы обучения и защиты пользователей. Так, за отчетный период появились в том числе образовательный курс TRAPEZE для пенсионеров и курс для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Последний был создан при поддержке Европейской комиссии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Половина пользователей недовольна: отечественное защитное ПО плохо совместимо с российскими ОС

«Касперский» запретил россиянам пользоваться своим VPN, а «Ростелеком» запустил VPN для избранных

Акционеры Positive Technologies заработали на бирже почти миллиард

«Лаборатория Касперского» создала первый в мире ПК с «врожденной» защитой от хакеров

Сверхзащищенная ОС «Касперского» впервые в истории вышла на заграничный рынок

Акционеры Positive Technologies заработают на бирже свыше 3 миллиардов

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Готовимся к 8 марта: 10 подарков до 10 000 рублей

Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще