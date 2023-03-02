«Лаборатория Касперского» выпустила свой первый отчет об устойчивом развитии (ESG)

«Лаборатория Касперского» представила свой первый ESG-отчет, в котором поделилась результатами деятельности в рамках стратегии устойчивого развития компании за период с 1 января 2021 г. по 30 июня 2022 г. Документ соответствует международным стандартам: Руководству Глобальной инициативы по отчетности (GRI 2021) и отраслевому Руководству Sustainability Accounting Standards Board (SASB) для сектора Software & IT-Services. В основе отчета — пять ключевых направлений: киберустойчивость, этика и прозрачность, технологии будущего, возможности для людей и забота об окружающей среде. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» начала делиться нефинансовыми результатами и итогами социальной деятельности еще в 2015 г. Тогда она выпустила свой первый отчет о корпоративной социальной ответственности (Corporate Social Responsibility). Переход на формат ESG-отчетности продиктован стремлением компании повысить свою прозрачность для клиентов, партнеров и государственных органов. В отчете выделены восемь целей в области устойчивого развития ООН, на вклад в достижение которых ориентированы конкретные инициативы компании.

«Для нас приверженность ESG-принципам не модный тренд, а часть нашей истории и стратегического видения нашего развития. Забота у нас в ДНК: продукты и решения априори несут пользу, делают мир безопаснее. Теперь мы стали одной из первых IT-компаний в области кибербезопасности в России, которая выпустила ESG-отчет. Это еще один шаг в сторону большей прозрачности и открытости», ― сказал Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

«В отчете представлены и темы, которые компания считает профильными ― борьба с киберпреступностью, защита критической инфраструктуры, образовательные инициативы в сфере информационной безопасности, и темы, которые близки нам на ценностном уровне ― защита данных, прозрачность, этичные практики управления. Но будучи социально ответственной компанией, мы не можем игнорировать необходимость реагировать и на другие вызовы и проблемы ― социальные, экологические. Мы считаем, что бизнес обязан подавать пример в формировании ESG-повестки», ― отметила Мария Лосюкова, руководитель проектов устойчивого развития «Лаборатории Касперского».

Снижение негативного воздействия на окружающую среду

В 2021-2022 г. компания вдвое сократила продажи продуктов на физических носителях в пользу цифровых, производство и использование которых оказывает меньше воздействия на окружающую среду. Кроме того, «Лаборатория Касперского» внедрила более осознанный процесс организации командировок и сократила их общее число — это позволило снизить количество выбросов в атмосферу на 81% в период с 2019 по 2021 гг. Среди других мер ― внутренние инициативы в различных бизнес-подразделениях, направленные на развитие ответственного подхода к экологическим проблемам. В частности, речь идет о просветительских мероприятиях на тему снижения углеродного следа, переходе на более экологичные маркетинговые материалы или отказ от их использования. Офисная инфраструктура стала более экоэффективной, в компании ведется сбор электроники, макулатуры и вещей на переработку.

Забота о сотрудниках и развитие новых талантов

«Лаборатория Касперского» делает все возможное, чтобы команда преуспевала и развивалась. В 2022 г. показатель Net Promoter Score (eNPS), измеряющий удовлетворенность сотрудников в организации, увеличился и в сумме составил 53%.

В течение отчетного периода компания постоянно расширяла портфолио внутренних курсов для сотрудников, сегодня их более ста. Возможностью обучаться в компании уже воспользовались более 40% сотрудников. Кроме того, в «Лаборатории Касперского» действует программа корпоративного волонтерства, которая позволяет вовлекать сотрудников в социально ответственную деятельность, включая сбор средств в пользу НКО, волонтерство на общественных началах, работу pro bono, донорство крови и благотворительные спортивные мероприятия.

Николай Агринский, Infosecurity: Вопрос не фрагментарного импортозамещения, а достижения полного цифрового суверенитета остается открытым Безопасность

Также «Лаборатория Касперского» инвестирует в новые таланты и развивает проект Kaspersky.Academy, который объединяет более 100 университетов-партнеров по всему миру и организует Secur'IT Cup — студенческий конкурс по кибербезопасности, в котором с 2018 г. приняли участие более 6 тысяч студентов со всего мира.

Поддержка доверия пользователей

«Лаборатория Касперского» придерживается комплексного подхода к конфиденциальности пользовательских данных, который предполагает обучение сотрудников и стандартизацию обработки данных в каждой стране, где есть пользователи продуктов компании. Начиная с 2019 г. организация ежегодно сертифицирует свои системы управления данными согласно международному стандарту ISO/IEC 27001, подтверждая их высокий уровень защиты.

Кроме того, «Лаборатория Касперского» продолжает развивать Глобальную инициативу по информационной открытости (Global Transparency Initiative) и за отчетный период открыла еще три центра прозрачности, где клиенты могут ознакомиться с исходным кодом компании. Также «Лаборатория Касперского» перенесла обработку данных, связанных с киберугрозами, для пользователей из Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и с Ближнего Востока в Швейцарию. Всего с 2018 г. компания инвестировала $5,6 млн в создание инфраструктуры данных в Швейцарии.

Продолжая борьбу за безопасное будущее

«Лаборатория Касперского» постоянно вносит свой вклад в глобальную борьбу с киберпреступностью. Компания взаимодействует с международными правоохранительными органами и межправительственными организациями. Опыт «Лаборатории Касперского» и обмен знаниями с профессиональным сообществом о злоумышленниках и их деятельности позволили за отчетный период арестовать семь крупных киберпреступников в четырех странах. Также «Лаборатория Касперского» продолжает разрабатывать программы обучения и защиты пользователей. Так, за отчетный период появились в том числе образовательный курс TRAPEZE для пенсионеров и курс для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Последний был создан при поддержке Европейской комиссии.