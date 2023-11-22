«Сбер» открыл доступ к модели искусственного интеллекта для классификации ESG-рисков

Специалисты лаборатории искусственного интеллекта и дирекции по ESG Сбербанка разработали инструмент для оценки ESG‑рисков компаний ― открытую NLP-модель ESGify.

Модель на основе технологии NLP (Natural Language Processing) позволяет обрабатывать и структурировать текстовую информацию, поддерживает русский и английский языки. Для обучения модели был использован датасет (набор данных) из 2,5 тыс. уникальных текстов об ESG-рисках. Для повышения качества была проведена двухэтапная проверка результатов разметки датасета.

Классификатор разработан на основе риск-ориентированного подхода. Модель способна соотнести любой текст из открытых источников с определённым видом реализовавшегося риска либо указать на его отсутствие. Таким образом, сервис помогает решить вопрос анализа ESG‑рисков на основе публичной информации в условиях отсутствия стандартизированных данных по компаниям.

Инклюзивный интернет: что такое веб-доступность и как ее повысить интернет

Сервис встраивается в любые продукты или механизмы по оценке ESG-рисков. Классификация ESG-рисков помогает развитию ESG-практик в Data Science и бизнес-сообществах. ИИ-модель «Сбера» может помочь оценить инвестиционную привлекательность бизнеса с учётом ESG-рисков, а также помочь в проверке поставщиков, контрагентов и клиентов на соответствие ESG-принципам. Сервис также будет полезен консалтинговым компаниям и аналитическим агентствам.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Сбер» одним из первых в России внедрил ESG-принципы во все аспекты своей деятельности и уже несколько лет делится своей экспертизой, инновационными инструментами и сервисами с бизнесом и регионами, чтобы помочь им в ESG-трансформации. Оптимизировать процессы работы с ESG-рисками помогает наша AI-модель, которая автоматически определяет типы рисков. ESGify имеет продвинутую иерархию: модель способна классифицировать тексты по 47 экологическим, социальным и управленческим темам. Она непрерывно обучается и развивается. Планируется, что в будущем сервис сможет не только классифицировать риски, но и определять их значимость».