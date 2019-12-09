«Тинькофф» запускает суперприложение

«Тинькофф» объявил о запуске первого в России суперприложения (superapp, суперапп), которое будет решать практически любые задачи человека в области финансов, досуга и лайфстайла.

По мере развития суперприложение объединит в себе сразу сотни функций, сервисов и услуг от «Тинькофф» и его партнеров - ведущих российских компаний. Оно будет строиться на базе экосистемы «Тинькофф» и существенно расширит ее возможности – к 2023 году экосистема объединит более 20 млн человек (сейчас 10 млн клиентов).

Суперприложение «Тинькофф» – следующий этап развития мобильного приложения «Тинькофф», которое уже сейчас объединяет в себе классический онлайн-банкинг и другие финансовые услуги, а также лайфстайл-сервисы Тинькофф в разных сферах жизни.

Суперприложение Тинькофф будет строиться на следующих направлениях: онлайн-банкинг и другие финансовые продукты группы «Тинькофф»; лайфстайл-сервисы «Тинькофф» (кино, концерты, театры, рестораны, путешествия, шопинг, спортивные события и т.д.); бесшовная интеграция со всеми структурными элементами экосистемы «Тинькофф» - Инвестициями, Мобайлом, Бизнесом, Страхованием (часть из которых останутся отдельными приложениями); единый Tinkoff ID; маркетплейс с товарами и услугами - предложениями партнеров Тинькофф - в самых разных сферах жизни современного человека; максимальная персонализация рекомендаций и услуг, прогнозирование финансовых потребностей клиента; сквозная интеграция с голосовым помощником Олегом; развитие суперприложения на базе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в рамках стратегии AI Finance.

Ключевым элементом супераппа «Тинькофф» станет собственный маркетплейс. Фактически это будет магазин мини-приложений внутри суперприложения. Через них внешние партнеры смогут подключаться к маркетплейсу (через Open API) по принципу App-in-App и встраивать свои товары и услуги для клиентов «Тинькофф» прямо в интерфейс приложения.

Таким образом – за счет интеграции с крупнейшими игроками рынка – суперприложение «Тинькофф» охватит все сферы жизни современного человека, связанные с финансами и услугами.

В ближайшее время в суперприложении появятся предложения в таких сферах: все виды онлайн-ритейла с возможностью онлайн-заказа прямо в приложении (продукты, книги, одежда и обувь, техника и т.д.); досуг и городские развлечения (квесты, экскурсии, лекции, выставки, вечеринки, мастер-классы и т.д.); фитнес и велнесс; доставка готовой еды и цветов; автотовары, автозаправки, автоуслуги; детские товары и услуги; транспорт, логистика, каршеринг; здоровье, медицина, красота; уборка и химчистка; другие.

Уже достигнуты соглашения с крупнейшими игроками рынка в этих сферах, услуги которых клиенты «Тинькофф» будут получать с выгодными скидками и кэшбеком.

Артем Яманов, старший вице-президент «Тинькофф», отметил: «Мы запускаем первое суперприложение в России. Наше мобильное приложение уже давно переросло понятие классического мобильного банка, и последние изменения завершают эту трансформацию. Суперприложение Тинькофф – это одновременно и свой внутренний AppStore с мини-приложениями, и первый российский WeChat с партнерскими сервисами и услугами. В отличие от других российских экосистем мы решили пошли по собственному пути – не скупать массово бизнесы на рынке, а привлечь лучших игроков в наш суперапп по принципу «выигрывают все». В супераппе все новые сервисы сразу же доступны всем нашим клиентам через единый Tinkoff ID. И при этом нашими партнерами будут бизнесы любого уровня - от инстаграм-блогеров до крупнейших российских B2C компаний. Главное – чтобы они разделяли качество и ценности Тинькофф».

Суперапп с сегодняшнего дня уже доступен части пользователей для iOS (версия 5.0 мобильного приложения «Тинькофф»). В ближайшие дни он будет раскатан на всех пользователей iOS, а затем и для Android.

В первой версии суперприложения появятся сразу четыре новых направления – «Здоровье», «Красота», «Квесты» и «Клининг». Клиенты Тинькофф прямо в мобильном приложении смогут записаться на прием к врачу (в частные и государственные клиники) в разных городах России, в салоны красоты, на квесты или заказать уборку. Также до конца 2019 г. появятся такие направления как «Цветы» и «Косметика», в которых можно будет купить косметические товары и заказать доставку цветов.

Услуги по направлениям «Здоровье» и «Красота» клиентам «Тинькофф» через маркетплейс будут оказывать компании «Нааоправку» и Yclients. По направлениям «Квесты» и «Клининг» - компании «Букформ» и «Домовенок». Они интегрировали свои мини-приложения в маркетплейс суперприложения «Тинькофф» через Open API по модели White Label.

Суперприложение «Тинькофф» будет персонализированным. Фактически каждый клиент будет видеть свое личное приложение со своей собственной адаптивной структурой и сервисами – в зависимости от того, какими из них он обычно пользуется и что ему нужно в конкретный момент.

Такой индивидуальный суперапп будет строиться из различных блоков и каналов взаимодействия специально для клиента – на основе его предпочтений, поведенческих и транзакционных моделей. Предложения сервисов и услуг для каждого конкретного человека будут также глубоко таргетированными.

Артем Яманов отметил: «Искусственный интеллект будет предугадывать, например, какая потребность у человека есть прямо сейчас - в зависимости от места, времени, последних транзакций и десятков других факторов. И будет сам сходу предлагать варианты, как удовлетворить ее, опережая его действия и экономя его время».

Поведенческие и потребительские модели клиентов будут выстраиваться на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. «Тинькофф» сможет предугадывать запросы и потребности пользователя – фактически помогать человеку идти по потребительским сценариям и экономить его время на поиск нужных или самых подходящих ему товаров и услуг.

Артем Яманов сказал: «Например, обнаружив, что человек покупает свадебные кольца, мы покажем ему в «Историях» или через голосового помощника Олега предложения, которые также могут быть ему интересны. Например - подборку лучших ресторанов с банкетными залами, свадебные товары и лучших кондитеров, которые делают свадебные торты на заказ. Покажем варианты свадебного путешествия через наш собственный трэвел-сервис (если нужно - в рассрочку от наших партнеров) по лучшим ценам. Или варианты бронирования автомобиля и отелей, страховку для поездки, маршруты экскурсий, рестораны. Расскажем, как получить tax free в зарубежных поездках, другие способы сэкономить и т.д. И все это – с отличным кэшбэком!»

Крупный, средний и малый бизнес, подключившись к маркетплейсу супераппа, получит максимально релевантных для себя клиентов. «Тинькофф» сможет делать клиентам максимально таргетированные предложения от своих партнеров, смоделированные на глубоком знании потребительского поведения клиента, его транзакций и покупок.

Артем Яманов сказал: «В отличие от других нефинансовых платформ, крупных или только зарождающихся экосистем на рынке у нас есть уникальная и исчерпывающая информация о клиенте. Мы можем узнавать его предпочтения из разных каналов - на основе обезличенного анализа его транзакций, чеков, результатов опроса клиентов в наших «Историях» в мобильном приложении и т.д. Поэтому у нас есть то, чего нет у многих конкурентов, в том числе поисковиков – мы можем выстроить соответствующие финансовые и потребительские модели на основе больших данных и машинного обучения. Мы можем понять, делает ли человек ремонт, есть ли у него дети, автомобиль, какие у него предпочтения в еде, готовится ли он к путешествию или свадьбе и т.д. Мы проводим опросы в «Историях» в мобильном приложении – «Есть ли у вас домашние животные?», «Едите ли вы мясо?» Все это помогает максимально сузить сегменты и предлагать человеку интересные и подходящие ему продукты и сервисы предельно точно – в правильное время и правильном месте. При этом весь таргетинг и обезличенный анализ данных клиентов мы будем проводить сами исключительно на своей стороне – в рамках программы Тинькофф Таргет».

Интеграция внешних партнеров в экосистему и суперприложение «Тинькофф» для будет происходить по трем сценариям.

Тяжелая. Нативная интеграция для крупного бизнеса – аналогично текущим лайфстайл-решениям «Тинькофф» (кино, рестораны, концерты, театры и т.д.).

Средняя. Интеграция в маркетплейс для крупного и среднего бизнеса с возможностью кастомизации бизнеса и таргетирования предложения. Например, ритейлеры смогут продавать товары с возможностью выбрать модель, цвет или размер, сервисы аренды недвижимости – указать площадь квартиры и т.д.

Легкая. Быстрое подключение для среднего, малого и микро-бизнеса к маркетплейсу через OpenAPI. Партнеры смогут загрузить свои данные, выбрать категорию услуги, пройти модерацию и появиться на вкладке «Сервисы» в супераппе. Они могут быть легко интегрированы в экосистему по модели white label или под своим брендом.

Подключившиеся партнеры будут интегрироваться с другими сервисами и финансовыми продуктами экосистемы «Тинькофф» - например, POS-кредитованием. Так, покупатель сможет приобрести всего в несколько кликов товар от партнера-ритейлера в кредит от «Тинькофф» прямо в маркетплейсе суперприложения. Или получить кредит наличными для крупных покупок или карту All Airlines с приветственными милями, чтобы оформить в рассрочку тур от партнера.

В рамках таких интеграций суперапп также будет выстраивать сервисы «Тинькофф» и предложения партнеров в сквозные сценарии. Например, сам предложит вызвать такси или выбрать и заказать букет цветов, если клиент забронирует в ресторане столик на двоих. А уже в самом ресторане через голосового помощника или push-уведомление напомнит о возможности оставить чаевые через CloudTips (сервис Тинькофф для чаевых, донатов и пожертвований).

Управлять всеми сервисами суперприложения можно будет через голосового помощника Олега, который станет для пользователя полноценным персональным финансовым консьержем. Клиент сможет получить любую услугу в рамках суперприложения, вызвав Олега и дав ему инструкции. Сам Олег также будет заранее знать финансовый и потребительский профиль клиента, его привычки и предпочтения. Таким образом он сможет предугадывать его намерения и запросы, экономя время и ресурсы клиента.

Еще одной базовой функцией Олега, которая будет развиваться в суперприложении, станут финансовые консультации и напоминания. Так, он будет консультировать клиента, как можно приумножить его средства через вклады или «Тинькофф инвестиции», даст советы по накоплениям и ведению финансов, напомнит о неоплаченных счетах, налогах и штрафах и т.д.