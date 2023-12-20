Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

VK объявила о покупке Yclients

VK объявила о приобретении 100% долей в группе компаний Yclients, российской платформе онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг. Покупка Yclients продолжает реализацию стратегии VK в сегменте среднего и малого бизнеса. Сделка укрепит позиции VK в B2B.

Бесшовная интеграция сервисов Yclients в платформы VK позволит компаниям среднего и малого бизнеса повысить конверсии и предоставит новые инструменты для развития бизнеса. Компании смогут интегрировать лучший на рынке сервис онлайн-записи в свои сообщества в социальных сетях VK, подключить сервис чекаута, систему обратной связи и другие востребованные для бизнеса функции.

Пользователи социальных платформ VK смогут со страницы сообщества или из мессенджера записаться на услуги к специалистам, например, в салон красоты или в фитнес-клуб, поделиться обратной связью, безопасно и быстро провести оплату.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Умный ответ на новые вызовы: как искусственный интеллект помогает ритейлерам и FMCG-компаниям решать проблемы с конкуренцией и логистикой

У ИБ-компании «Информзащита» новый владелец

«Инфосистемы Джет» — о главных трендах в инфраструктуре и сетевых решениях

Чип-индустрия Китая схлопывается с рекордной скоростью. Под гнетом санкций США закрываются десятки компаний в день

Виктор Андрианкин, IТQ Group: Крупные игроки делят 40% рынка заказной разработки

Разработчик «Моего офиса» получит 1,85 миллиарда на допиливание систем для «Росатома»

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие мобильные приложения для караоке: выбор ZOOM

Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы

Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене

Показать еще

Наука

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?
Показать еще