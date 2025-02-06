Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Yclients и «Подели» запустили оплату услуг по частям

Yclients вместе с BNPL–сервисом «Подели» запустили способ оплаты, который позволяет разбивать стоимость услуг на несколько платежей. Теперь клиенты салонов красоты, спортивных студий, медицинских клиник и других бизнесов в сфере услуг могут получить больше услуг сразу, не перегружая свой бюджет, а предприниматели –– увеличить средний чек.

Покупатель платит всего 25% стоимости товара в момент покупки, а остальное — тремя равными платежами в течение 2 месяцев. При этом бизнес получает всю сумму сразу.

Гибкая система оплаты стимулирует людей выбирать дорогие услуги чаще и подходит тем, кто не может оплатить покупку сразу. Например, клиент только вернулся из отпуска, потратив много денег, и ему необходимо лечение в стоматологии, но у него недостаточно средств для оплаты всей суммы сразу.

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным
Телеком

«Мировой рынок BNPL-сервисов (buy now pay later), когда покупатель может заплатить лишь четверть цены за товар, а остальную сумму — равными частями в течение нескольких недель, растет каждый год более чем на 50%, а в России еще быстрее. Для бизнеса это возможность значительно увеличить средний чек, сделать доступными для покупателя более дорогие услуги и товары. Если раньше дорогая косметологическая процедура была доступна лишь для 20% клиентов, теперь благодаря интеграции — более 50%», — отметил директор по развитию Yclients Михаил Орлов.

Возможность оплаты с «Подели» уже доступна для всех клиентов Yclients. Бизнес сможет зарабатывать больше за счет увеличения среднего чека, привлечения новых клиентов и повышения лояльности текущих.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в облако и сократить расходы на 30%: кейс Level Group

Softline купил за 100 миллионов компанию у своих топ-менеджеров

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным

«Яндекс» запустил корпоративный сервис онлайн-досок на замену Miro

Как выстроить СЭД в компании с 49 подразделениями по всей России

Госзакупки ПК обвалились в деньгах, но выросли в штуках

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще