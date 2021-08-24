Visa, ЮMoney и Yclients запустили новый сервис безналичных чаевых

Visa, ЮMoney и Yclients запустили в России новый сервис безналичных чаевых для сотрудников салонов красоты. Оставить чаевые в салоне теперь так же просто, как в такси или в ресторане. Сервис позволяет оставлять чаевые не только с помощью дебетовых карт, но и с кредитных или бизнес-карт без дополнительной комиссии от банка-эмитента.

Сервис работает по простой механике: оплата услуг мастерам происходит как и раньше – через кассу картой или наличными. После этого клиенту приходит уведомление с предложением оценить работу мастера и оставить чаевые в размере 5%, 10% или 15% от стоимости оказанных услуг, либо самостоятельно определить размер вознаграждения. Клиент выбирает процент чаевых или произвольную сумму, после чего перенаправляется на страницу ЮMoney, откуда есть возможность совершить платеж с помощью Apple Pay, Google Pay или реквизитов банковской карты. Комиссия сервиса составляет 5% и взимается из суммы оставленных сотруднику чаевых. Владельцу точки и самому мастеру доступна информация о том, кто из клиентов оставил рекомендацию и чаевые.

Компания, предоставляющая услугу, может выбрать наиболее подходящий вариант уведомления клиента с помощью смс, push-уведомления или письма на электронную почту клиента со ссылкой на форму отклика и выбора размера чаевых, либо с помощью предоставления возможности сканирования QR-кода на стойке администратора.

Совместный сервис Visa, ЮMoney и Yclients нацелен на то, чтобы ускорить внедрение безналичных платежей в России в такой традиционно «наличной» сфере, как чаевые в салонах красоты. В дальнейшем сервис планируется распространить на заправки, спортивные секции, поликлиники и другие предприятия сферы услуг. Клиентами Yclients являются 31 000 торгово-сервисных предприятий и более 200 000 специалистов . Каждый месяц 14 миллионов человек записываются в салоны красоты с помощью Yclients. Такой широкий охват позволит сделать безналичные чаевые доступными для миллионов клиентов компаний сферы услуг по всей России.

На этапе пилотирования сервис использовался в более чем в 1000 компаниях (по состоянию на июль 2021 по данным Yclients), и более чем 2550 мастерам стала доступна возможность получать чаевые от своих клиентов. В среднем посетители оставляют 204 рубля чаевых, а самые большие чаевые, зафиксированные в системе на данный момент – 3150 рублей при общей сумме чека порядка 40000 рублей.

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«Мы развиваем сервис безналичных чаевых в течение последних двух лет и видим, насколько быстро растет его популярность среди потребителей, потому что он помогает быстро, удобно и безопасно оставить безналичные чаевые с помощью карты или смартфона. По данным Yclients, сегодня только треть (34%) клиентов салонов красоты регулярно оставляют чаевые и предпочитают делать это с помощью наличных, чуть больше половины (54%) оставляют на чай от случая к случаю. С запуском сервиса безналичных чаевых у тысяч клиентов Yclients появится еще одна возможность отблагодарить сотрудников салонов красоты, оставить им чаевые и сделать это быстро, легко и комфортно с помощью смартфона». – отметил Юрий Топунов, руководитель департамента продуктов Visa в России.

«Безналичный прием чаевых востребован как в офлайне — например, у салонов красоты, кафе, ресторанов, — так и в интернете — у сервисов доставки еды и продуктов, заказа такси, платформ по поиску профессионалов. Для бизнеса сервис по приему чаевых — это один из дополнительных «кирпичиков» финтех-инфраструктуры, который позволяет мотивировать сотрудников и повысить лояльность клиентов. Услуга реализована через привычный платежный интерфейс, а мастер в свою очередь моментально получает деньги на свой электронный кошелек ЮMoney и может сразу ими распоряжаться,» - отметила Оксана Коробкина, директор по корпоративному бизнесу ЮMoney.

Юрий Петров, генеральный директор Yclients отметил: «Мы планируем увеличить число подключений предприятий различных сфер услуг к чаевым минимум до 9000. Уже есть запрос на подключения крупных сетей салонов и спортивных секций к данному функционалу. И эта цифра увеличивается ежемесячно в среднем на 10%».