Сервис YCLIENTS обновил навигацию: предприниматели из сферы услуг смогут ускорить работу сотрудников

Команда YCLIENTS обновила окно визита и разработала новый POS-интерфейс для удобной оплаты. Нововведения помогут администратору в два раза быстрее добавлять данные нового клиента и сократить ошибки при проведении оплаты. Об этом CNews сообщили представители YCLIENTS.

Окно визита стало удобнее: появилась подборка самых популярных услуг по каждому сотруднику. Сервис анализирует все услуги, которые оказывал мастер последний месяц, и предлагает самые популярные. Например, если к мастеру чаще всего приходят на стрижку длинных волос, эту услугу администратор сможет добавить в один клик.

Оплату визита теперь можно провести без перехода в новое окно. Администратор добавляет услуги в корзину и тут же может перейти к оплате. Если клиент хочет разбить сумму (например, списать бонусы, а остальное внести наличными), это можно сделать здесь же.

Также появился новый инструмент «Быстрая панель» в веб-версии сервиса. Она позволяет каждому настроить сервис под себя. Например, владелец бизнеса сможет добавить в «Избранное» отчеты, а администратор — график работы. Все эти изменения сделали навигацию по сервису быстрее и удобнее, а сценарий использования — более гибким.

Виктор Кольцов, директор по продукту YCLIENTS: «YCLIENTS ежедневно используют и мастера, и администраторы, и владельцы бизнеса. Чтобы каждому было удобно, мы постоянно работаем над упрощением продукта, в частности — над сокращением времени выполнения базовых операций. Последнее обновление позволяет пользователю настроить YCLIENTS под себя и благодаря этому работать эффективнее, высвобождая время для решения других задач. Улучшая продукт, мы уделяем особое внимание изучению пользовательского опыта, регулярно проводим исследования и привлекаем наших клиентов для тестирования новых интерфейсов».

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Для разработки обновления команда YCLIENTS анализировала внутренние данные и использовала метод совместного проектирования. Аналитики определили, какие разделы меню администраторы посещают чаще всего, какая последовательность шагов и заполнения форм при записи и расчете клиентов. Затем в процессе живого обсуждения исследователи предлагали клиентам самостоятельно расставить пункты меню максимально удобно. YCLIENTS планирует продолжить доработки и дать возможность большей кастомизации навигации в продукте.

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YCLIENTS — сервис, который помогает предпринимателям из сферы услуг увеличивать доход. С помощью YCLIENTS владельцы управляют бизнес-процессами в едином окне и подключают цифровые решения: от онлайн-записи и автоматических уведомлений до финтех-сервисов и аналитики. Сегодня YCLIENTS пользуются 42 тыс. бизнес-клиентов. Ежемесячно через YCLIENTS делается свыше 17 млн записей в салоны красоты, медицинские и стоматологические клиники, образовательные центры, спортивные секции.