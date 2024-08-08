YCLIENTS и Mango Office оценили потенциал своей интеграции для салонов красоты и барбершопов

Mango Office интегрировал свою экосистему продуктов в сервис для предпринимателей из сферы услуг YCLIENTS. Об этом CNews сообщили представители компаний.

ИT-решение поможет барбершопам и салонам красоты оцифровать все общение с клиентами. Компании из бьюти-индустрии сталкиваются с рядом бизнес-проблем: «зоопарком» онлайн-сервисов или полным отсутствием оцифровки операционки. Также предприниматели не сохраняют историю обращений клиентов и не анализируют качество своего сервиса.

Интеграция позволит компаниям принимать 100% звонков и автоматически связывать их с базой клиентов. А еще – контролировать общение сотрудников с покупателями, повышать средний чек и находить причины отмененных записей.

Экономический эффект от интеграции: 23% – сокращение количества пропущенных звонков; 17% – рост конверсии из звонка в запись клиента; 10% – сокращение отмен записей посетителей; 9,8% – рост среднего чека.

Администраторы салона красоты отвечают на звонки через Виртуальную АТС Mango Office. А YCLIENTS автоматически создает карточку клиента при входящем звонке с нового номера. Интеграцию может использовать сеть барбершопов. В этом случае YCLIENTS создаст карточку клиента в базе именно того заведения, куда звонит посетитель.

Mango Office автоматически подгружает в карточку клиента данные коллтрекинга: по какому объявлению пришел покупатель, какие слова он ввел в поисковике перед звонком, сколько времени провел на сайте, в каком городе он находится.

При входящем звонке система сразу определит постоянного клиента. И покажет администратору салона его персональную карточку. А YCLIENTS сразу выведет на экран свободные слоты в графике мастеров.

Mango Office записывает и сохраняет все разговоры. А YCLIENTS собирает и хранит информацию о звонках в журнале вызовов. Управляющие барбершопов могут прослушивать записи и находить причины падения продаж.

С помощью Mango Office салон красоты может подключить IVR-меню.

Если администратор недоступен – этот инструмент поможет клиенту решить свой вопрос. А компания сможет автоматически распределить нагрузку на операторов при шквале звонков. Интеграция Mango Office и YCLIENTS позволит клиенту самому записаться на услугу. Робот сверится с расписанием мастеров, предложит посетителю удобное время и сохранит запись в системе.

Александр Шикинов, директор по продажам Mango Office: «Главная задача Mango Office – помочь клиентам оптимизировать бизнес-процессы через правильное выстраивание внешних и внутренних коммуникаций. У YCLIENTS аналогичная цель в области онлайн-записи и автоматизации сферы услуг. Именно поэтому мы решили объединить многолетний опыт компаний и стали технологическими партнерами.

Теперь предприниматели могут еще более зрело и качественно выстраивать свой бизнес».

Михаил Орлов, директор по развитию YCLIENTS: «Несколько лет назад YCLIENTS выбрал экосистемный подход, который дает пользователям доступ к функционалу нашего сервиса и партнерским интеграциям по принципу «одного окна». Mango Office стали одними из первых, кто поддержал эту идею и создал совместную интеграцию. Для нас клиенты, которые используют интеграцию с Mango – это зрелые салоны и студии, которые системно смотрят на развитие своего бизнеса. Наша миссия — помочь каждому нашему клиенту достичь этого уровня».

Интеграция и продукты полностью соответствуют 152-ФЗ. Вся информация между Mango Office и YCLIENTS передается с помощью защищенных API-методов.