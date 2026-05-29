«Солид Банк» перешел на IP-ATC «Авантелеком»

Российский разработчик и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» и «Солид Банк» завершили проект по импортозамещению инфраструктуры корпоративной телефонии. Устаревшие распределенные АТС, работавшие на открытом программном обеспечении, заменены на единую реестровую платформу «Авантелеком», что позволило унифицировать управление филиальной сетью банка и подготовить базу для внедрения омниканального колл-центра. Об этом CNews сообщил представитель «Авантелекома».

Компании «Авантелеком» и «Солид Банк» реализовали проект по замене open source-решений Asterisk и FreePBX на программную IP-АТС, включенную в реестр отечественного ПО Минцифры России. Новое решение интегрировано в текущую инфраструктуру без дополнительных затрат на изменение парка оборудования.

К началу проекта телефонная инфраструктура «Солид Банка» представляла собой 12 разрозненных АТС, развернутых без централизованной архитектуры. Обновление системы безопасности было невозможно без полной переустановки, что означало риск потери связи на срок до суток — неприемлемый сценарий для федерального банка с разветвленной филиальной сетью. Дополнительным требованием стала перспектива запуска собственного контакт-центра: банк искал решение, способное закрыть сразу обе задачи.

В рамках проекта установлена централизованная IP-АТС «Авантелеком» на 600 абонентов, которая объединила головной офис и филиальную сеть финансового учреждения по всей России в единую сеть.

«При выборе вендора ключевыми стали четыре критерия: скорость реакции на инциденты, компетентность в нестандартных задачах, возможность доработки решения под потребности банка и круглосуточная техподдержка. В проекте по замене устаревших АТС эти требования закрыло решение "Авантелеком". В результате телефония стала инструментом управления качеством обслуживания — а это то направление, в котором развивается банк», — отметил представитель «Солид Банка».

В проекте удалось сохранить текущий парк телефонных аппаратов, а также завести SIP-транки девяти операторов связи в регионах РФ с сохранением существующей номерной емкости. Решение размещено в защищенном контуре, а администратор получил полный доступ к управлению системой через единый интерфейс. Также подключен модуль автопровижинга для автоматической настройки телефонов разных производителей. Техническую поддержку системы осуществляют специалисты «Авантелеком» в круглосуточном режиме.

«Запрос компании весьма показателен для всего финансового сектора: нужна не просто замена open source-решения на реестровое ПО, а управляемая и безопасная телефония. Всего за месяц наши специалисты провели миграцию абонентов с сохранением разнородных SIP-транков. Это подтверждает, что российское решение из реестра ПО может внедряться быстрее и дешевле, чем попытки донастроить legacy-системы», — сказал Владислав Вирясов, директор «Авантелеком»

В дальнейшем «Солид Банк» планирует развитие проекта: модернизацию колл-центра, внедрение омниканальной платформы обслуживания клиентов, интеграцию с «1С» и организацию резервирования по схеме Active-Standby. Одной из целей дальнейшего развития и сотрудничества между двумя компаниями станет внедрение речевой аналитики для мониторинга качества обслуживания.