«1С:Itilium» 1.0.1.9: RAG-поиск, LLM и интеграция с «1C:ЗУП» 3.1

Компания «Деснол» представила релиз «1С:Itilium» 1.0.1.9 — российского ITSM/ESM-решения на платформе «1С:Предприятие 8» для автоматизации Service Desk и управления услугами. Обновление объединяет интеллектуальные технологии и расширенные инструменты для повышения эффективности работы сервисных служб: обеспечивает поддержку больших языковых моделей, интеграцию с «1C:ЗУП» 3.1, RAG-поиск и улучшенные возможности взаимодействия с пользователями. Об этом CNews сообщили представители «Деснол».

Исправление ошибок, поддержка стиля и набор шаблонов

Одним из ключевых направлений развития платформы «1С:Itilium», разработанной Деснолом совместно с фирмой «1С», стало усиление ее интеллектуальных возможностей. В обновленной системе усовершенствован интерфейс работы с текстом, где отображается прогресс-бар при генерации ответа с использованием больших языковых моделей (LLM). Это помогает сотрудникам технической поддержки грамотно и быстро формулировать ответы пользователям, выдерживая единый стиль коммуникации и исправляя ошибки.

Для еще большего ускорения обработки обращений в релизе 1.0.1.9 представлена функция шаблонных ответов. При заполнении поля «Решение» специалист может выбрать готовую, заранее одобренную формулировку из списка и при необходимости дополнить ее деталями. Это обеспечивает не только скорость, но и единообразие в коммуникации.

Умный поиск и кастомизация портала

Для варианта поставки ««1С:Itilium» Управление услугами Корп» реализован интеллектуальный RAG-поиск (Retrieval Augmented Generation) в базе знаний: искусственный интеллект анализирует контекст запроса, даже сформулированного в свободной форме, и выдает релевантные инструкции. Например, на запрос «Не удается сменить пароль» система мгновенно предложит соответствующую пошаговую рекомендацию по смене пароля, экономя время специалистов на ручной поиск.

Обновления коснулись и веб-портала для потребителей услуг. Разработанный на современном фреймворке Next.js, портал теперь позволяет администратору забрендировать страницу, разместив логотип компании вместо шаблона. Это помогает поддерживать фирменный стиль и укреплять корпоративную идентичность.

Интеграция с «1С:ЗУП» 3.1

Важным шагом к созданию экосистемы на базе решений «1С» стала интеграция «1С:Itilium» с «1С:Зарплата и управление персоналом 3.1» («1С:ЗУП» редакции 3.1). Теперь данные о сотрудниках и потребителях ИT-услуг синхронизируются автоматически. При приеме, переводе или увольнении сотрудника его учетная запись в ITSM-системе соответствующим образом обновляется без ручного вмешательства. Это позволяет ускорить обработку обращений, повысить точность назначения исполнителей и, как следствие, общее качество ИТ-обслуживания. Таким образом, интеграция создает надежный мост между управлением персоналом и выполнением сервисных задач, повышая операционную эффективность бизнеса.

Автоматизация регламентных работ

Стабильность работы сервисной службы напрямую зависит от строгого соблюдения сроков и безупречного выполнения регулярных процедур, будь то оценка или списание оборудования или ежегодная ревизия рабочей документации. Чтобы исключить ошибки основанные на человеческом факторе, разработчик и интегратор «1С:Itilium» компания «Деснол» добавила в новый релиз функцию создания регламентных последовательностей работ. Этот инструмент позволяет выстраивать сложные задачи в виде пошаговых сценариев, где каждый следующий этап автоматически запускается только после успешного завершения предыдущего. Таким образом, многоэтапные процессы, такие как ежемесячный аудит серверов, оплата счетов или пополнение запасов канцелярии, выполняются как единый и безошибочный алгоритм. Это не только повышает общую надежность операционной деятельности, но и сводит к минимуму риски срыва сроков реализации проектов или запланированных работ.

Защита учетных данных при интеграции с телефонией Asterisk

В новом релизе «1С:Itilium» редакции 1.0.1.9 усилена защита конфиденциальных данных при интеграции с телефонией Asterisk. Ключевое улучшение касается формы настроек профиля, где пароль теперь по умолчанию отображается скрытыми символами. Эта мера предотвращает риск случайного компрометирования учетных данных, например, при демонстрации экрана или работе в общем пространстве, что способствует строгому соблюдению корпоративных политик информационной безопасности.

Возможность прикреплять несколько файлов в диалог

Также реализована массовая загрузка вложений — теперь можно одним кликом прикрепить к переписке сразу несколько файлов: документы, скриншоты, архивы или лог-файлы. Пользователю достаточно выделить нужные документы, и система мгновенно добавит их к сообщению, что сокращает время оформления заявок и ускоряет работу службы поддержки.

Вовлечение команды в один диалог

В релизе 1.0.1.9 к обсуждению обращений теперь автоматически подключаются все ответственные специалисты — не только основные исполнители, но и сотрудники, работающие над связанными задачами. В момент регистрации обращения в диалог добавляются все ответственные по нарядам, далее обращение закрепляется за конкретным специалистом для решения инцидента. Единая точка коммуникации позволяет всей команде оставаться в курсе актуальной информации, быстро согласовывать действия и исключать потерю важных деталей при выполнении задач.

Индивидуальная настройка полей под каждый тип обращений

В релизе 1.0.1.9 проработана настройка дополнительных полей, которая позволяет адаптировать форму обращения под конкретный тип задачи. Для каждого случая — будь то инцидент или запрос на изменение — можно настроить отображение только тех полей, которые действительно необходимы для работы. Например, для инцидентов могут выводиться параметры «Срочность» и «Влияние на инфраструктуру», а для запросов на изменение — «Кейс использования» и «Оценка влияния».

Такой подход гарантирует, что каждая заявка будет содержать именно ту информацию, которая нужна для ее решения. Это не только ускоряет обработку обращений, но и предоставляет руководителям Service Desk релевантные данные для анализа нагрузки и оценки эффективности работы службы поддержки.