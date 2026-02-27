Разделы

Интернет-магазин UVI «Ювелирочка» внедрил MANGO OFFICE и увеличил долю своевременных оплат на 7%

Голосовые роботы автоматизировали рутинные коммуникации колл-центра из 300 сотрудников и повысили выкуп онлайн-заказов на 3%.

uvi-picture.png

UVI «Ювелирочка» – федеральный интернет-магазин ювелирных изделий и первый российский ювелирный телемагазин. Компания работает с 2015 года и продаёт украшения из золота, серебра и драгоценных камней через собственную онлайн-платформу. В ассортименте – 16 000+ артикулов.

За коммуникации с клиентами отвечает колл-центр из 300+ операторов. Они консультируют покупателей, подтверждают заказы, контролируют оплату и статусы доставки.

До внедрения MANGO OFFICE значительная часть рабочего времени операторов уходила на типовые звонки. Сотрудники вручную напоминали об оплате, связывались с клиентами по рассрочкам платежей, сообщали статус заказа. В результате операторы не могли уделять достаточно времени консультациям, где требуется участие человека.

Компания использовала собственную CRM и АТС Asterisk – они обеспечивали базовую работу колл-центра. Однако рутинные коммуникации выполнялись вручную и создавали дополнительную нагрузку на команду. Руководство искало цифровой продукт для повышения производительности без расширения штата, а также автоматизации типовых сценариев.

UVI «Ювелирочка» остановилась на голосовом роботе от MANGO OFFICE. Команда интернет-магазина настроила шесть сценариев работы инструмента:

  • уведомление о создании заказа и напоминание об оплате
  • подтверждение заказа и доставки (исходящие звонки)
  • подтверждение заказа и доставки (входящие звонки)
  • информирование о готовности заказа к получению
  • первичный контакт по рассрочке
  • напоминание о предстоящем платеже

Голосовой робот интегрирован с CRM – все данные автоматически сохраняются в карточке клиента.

После успешного использования цифрового продукта компания приняла решение расширить внедрение и подключить Виртуальную АТС и Контакт-центр MANGO OFFICE.

Сейчас эти решения находятся на этапе внедрения. Основную нагрузку по-прежнему берут на себя голосовые боты, а следующий шаг — поэтапный перевод операторов колл-центра на UCaaS-платформу.

Результаты внедрения:

  • Выкуп онлайн-заказов вырос на 3% – клиенты стали чаще завершать покупки после звонка-напоминания
  • Доля своевременных оплат увеличилась на 7% – за счёт уведомлений
  • Автоматизация рутинных сценариев снизила нагрузку на операторов — они сосредоточились на консультациях, где действительно требуется участие человека
  • Производительность колл-центра выросла без увеличения штата

Александр Козичев, директор по клиентскому сервису UVI «Ювелирочка»:

«Для нас было важно снять с операторов рутинную нагрузку, не раздувая штат. Голосовые роботы MANGO OFFICE позволили автоматизировать типовые сценарии — напоминания об оплате, работу со статусами заказов.

В результате операторы сосредоточились на консультациях, где действительно нужен человек, а мы увидели измеримый эффект в цифрах — рост выкупа. Сейчас мы масштабируем решение и переходим к внедрению Виртуальной АТС и Контакт-центра, чтобы выстроить единое пространство для всех коммуникаций с клиентами».

