Получите все материалы CNews по ключевому слову
РКС-энерго
ООО «РКС-энерго» — гарантирующий поставщик электроэнергии в Ленинградской области.
Компания обслуживает более 580 тыс. граждан-потребителей, более 11 тыс. юридических лиц
и ежемесячно обрабатывает около 40 тыс. входящих обращений.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
РКС-энерго и организации, системы, технологии, персоны:
|Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
|Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
|Евросеть 1421 1
|Телегин Михаил 24 1
|Грешнев Олег 35 1
|Архипов Сергей 4 1
|Попов Сергей 171 1
|Грибов Андрей 74 1
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2904 4
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19801 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.