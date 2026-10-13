Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202640
ИКТ 15720
Организации 11909
Ведомства 1508
Ассоциации 1132
Технологии 3600
Системы 27090
Персоны 88433
География 3155
Статьи 1595
Пресса 1344
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2859
Мероприятия 894

РКС-энерго

ООО «РКС-энерго» — гарантирующий поставщик электроэнергии в Ленинградской области.
Компания обслуживает более 580 тыс. граждан-потребителей, более 11 тыс. юридических лиц
и ежемесячно обрабатывает около 40 тыс. входящих обращений.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.10.2026 «РКС-энерго» создало единый контакт-центр на базе Naumen Contact Center 2
08.08.2012 Digital Design автоматизировала документооборот для «РКС-энерго» 2
20.05.2011 «РКС Энерго» расширяет масштабы СЭД «Дело» 1
14.12.2010 «Евросеть» начала прием коммунальных платежей через систему «КиберПлат» в Санкт-Петербурге 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

РКС-энерго и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11059 1
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 69 1
Системы документооборота 523 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 1
Naumen - Наумен 764 1
Docsvision - ДоксВижн 1062 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 568 1
ОБИТ 131 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Евросеть 1421 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12488 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13043 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14136 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9723 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54941 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12379 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26593 1
Рабочее место руководителя - Планшет руководителя 96 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3212 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 814 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 486 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1335 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36851 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 732 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3421 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8416 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8757 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13155 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2205 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3660 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4571 1
Docsvision СЭД - ECM-система 250 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 112 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 191 1
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 95 1
Телегин Михаил 24 1
Грешнев Олег 35 1
Архипов Сергей 4 1
Попов Сергей 171 1
Грибов Андрей 74 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2904 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19801 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4752 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7570 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1359 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1420 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 534 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4018 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6695 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще