Ит-компания «Комплексная автоматизация бизнеса» разработала и внедрила в своей работе интеллектуального агента на базе искусственного интеллекта, который превращает телефонные звонки сотрудников в структурированную рабочую информацию прямо внутри базы данных «1С». Решение получило название «Интеллектуальная телефония в 1С». Об этом CNews сообщили представители КАБ.

Это не просто телефония с ИИ. Это полностью локальная система автоматической речевой аналитики, которая превращает каждый телефонный разговор в структурированную управленческую информацию и работает непосредственно в контуре «1С».

Причем у продукта есть три важных отличия: весь искусственный интеллект работает на серверах заказчика - и распознавание речи (и LLM). каждый звонок анализируется автоматически после завершения (без участия сотрудника), решение реализовано как расширение 1С и использует готовые аудиозаписи Asterisk, не требуя замены существующей телефонии. Это не отдельный облачный кабинет, в который нужно заходить для просмотра результатов. ИИ-телефония - это система интеллектуального контроля качества коммуникаций предприятия. Так же решение может встраиваться в прикладные решения «1С».

«Мы создали ИИ-агента, чтобы сделать работу наших специалистов более продуктивной и прозрачной. Система берет на себя всю рутинную задачу фиксации результатов разговоров, позволяя сотрудникам сосредоточиться на решении задач клиентов. По сути данное разработанное решение это система интеллектуального контроля качества коммуникаций предприятия», - сказал директор ИТ-компании Владимир Бубнов.

Итак, процесс начинается с того, что Asterisk отправляет запись разговора в базу данных «1С». В системе автоматически создается документ-звонок, к которому привязываются номер клиента из базы контрагентов и сотрудник, принявший вызов. На этом этапе звонок становится частью единой истории взаимодействия компании с клиентом.

Далее локальный сервер заказчика преобразует речь собеседников в текстовый диалог. Система выделяет реплики оператора и клиента отдельно, отмечая время каждой фразы и тон общения. Сотрудник видит готовый черновик текста прямо в карточке документа «1С» и может при необходимости его скорректировать.

На основе расшифровки ИИ формирует итог обращения (закрыто/требуется продолжение), кратко описывает суть задачи сотрудника и оценивает вежливость по ряду параметров. Эти данные также фиксируются в документе «1С».

На следующий день система автоматически генерирует отчет, где фиксируется количество звонков каждого сотрудника, затраченное время на линии и подробное описание всех обращений. Руководитель открывает дневной отчет и сразу видит не просто список вызовов, а реальную картину работы персонала.

Интеллектуальная телефония обеспечивает единую историю взаимодействия: запись звонка, клиент, сотрудник и содержание разговора доступны в одном документе «1С». Это позволяет мгновенно находить нужную информацию по клиенту или фразе из диалога без необходимости прослушивания записи. А так же, система значительно снижает объем ручной работы - сотруднику не нужно тратить время на конспектирование звонков. Что касается руководителя, то он получает полноценный интеллектуальный контроль качества коммуникаций: система выступает как инструмент управления сервисом. Руководитель видит не только факт звонка, но и его суть, зафиксированный результат, оценку вежливости и соблюдение скриптов. Это позволяет выявлять системные ошибки в общении с клиентами и точечно обучать персонал.

Система может работать с использованием одной видеокарты объемом от 20 Гб или двух видеокарт объемом от 12 Гб. Предположим, у вас есть оборудование типа GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ, в этом случае будет обрабатываться до 6 тыс. звонков в сутки.

Решение уже успешно работает во внутренней инфраструктуре самой компании-разработчика. Оно интегрируется с «1С» и использует локальные серверы заказчика, что обеспечивает высокий уровень конфиденциальности данных.