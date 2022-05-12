Сайт госзакупок перестанет корректно работать в древнем браузере Microsoft

Разработчики портала госзакупок порекомендовали всем пользователям срочно отказаться от Internet Explorer и перейти в «Яндекс.браузер» или Atom за авторством VK. Это связано с грядущим прекращением поддержки IE со стороны Microsoft. Зарубежные браузеры в список рекомендаций не попали.

Госзакупкам не место в IE

Российский портал госзакупок выпустил рекомендацию по скорейшему отказу от использования браузера Internet Explorer при работе с этим ресурсом. Это напрямую связано с решением корпорации Microsoft о полном прекращении поддержки некогда самого популярного в мире обозревателя.

В сообщении на портале госзакупок не указано напрямую, чем грозит продолжение пользования Internet Explorer после окончания срока его поддержки со стороны Microsoft. Также нет данных, планируют ли разработчики единой информационной системы (ЕИС) «Госзакупки» и дальше обеспечивать работоспособность ресурса в более почти никем не востребованном браузере.

Вместо этого на сайте «Госзакупок» присутствует рекомендация по отказу от Internet Explorer в пользу обозревателя, в котором реализована поддержка протоколов безопасности с использованием отечественных криптографических стандартов, «которые обеспечивают доступ ко всем необходимым интернет-ресурсам, в том числе к ЕИС в сфере закупок».

Internet Explorer безнадежно устарел

Перейти в новый браузер разработчики «Госзакупок» рекомендуют не позднее 15 июня 2022 г. – на этот день назначено прекращение техподдержки Internet Explorer со стороны Microsoft. В настоящее время Internet Explorer не является штатным браузером Microsoft. В 2015 г. ему на смену пришел более современный Edge.

Незаметное продвижение отечественного продукта

Из всего многообразия современных браузеров в качестве примера тех, что поддерживают российские сертификаты, приведены «Яндекс.браузер» и Atom. Из общего у этих утилит лишь два факта – они оба разработаны в России, и в основе каждого из них лежит открытая платформа Chromium. Первый создан «Яндексом» и развивается с октября 2012 г.

Рекомендации разработчиков ЕИС

Atom является детищем холдинга VK, ранее известного как Mail.ru Group. Atom пришел на смену браузеру «Амиго», репутация которого была безвозвратно испорчена. VK использовал для его продвижения самые разные методы. Например, «Амиго» регулярно устанавливался на ПК без разрешения, после чего различными способами пытался помешать пользователю удалить себя. VK закрыл данный проект летом 2018 г. Просуществовал «Амиго» почти шесть лет – с сентября 2012 г.

Зарубежные браузеры со счетов пока не списывают

В рекомендации разработчиков ЕИС говорится, что системой можно пользоваться и через браузеры, созданные разработчиками из других стран. Но в них по умолчанию нет поддержки корневого сертификата удостоверяющего центра Минцифры России.

Сертификаты Минцифры в свободном доступе

Проблема берет свое начало 24 февраля 2022 г., в день, когда была инициирована спецоперация на Украине. В начале марта 2022 г. Минцифры предупредило россиян, что в зарубежных обозревателях совсем скоро могут перестать работать российские госсайты, включая портал госуслуг, поскольку зарубежные удостоверяющие центры отозвали сертификаты, которые использовали российские сайты. «Некоторые сайты сейчас могут не открываться. Это связано с проблемами в работе центров сертификации, которые проверяют безопасность и надежность интернет-ресурсов. Чтобы иметь доступ ко всем сайтам и нужным онлайн-сервисам, в том числе к “Госуслугам”, рекомендуем установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат», – говорится в сообщении Минцифры, разосланном всем пользователям «Госуслуг».

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На тот момент речь шла тоже только о российских браузерах. Однако позже Министерство выложило необходимые сертификаты в свободном доступе. В их числе корневой сертификат удостоверяющего центра, а также сертификат безопасности. Последний нужен для аутентификации сайта в интернете при установлении защищенного соединения. Также Минцифры предоставило перечень доменов, в отношении которых были выпущены сертификаты безопасности. На 12 мая 2022 г. в нем насчитывалось почти 4600 пунктов.

Чем все-таки плох Internet Explorer

Internet Explorer появился в августе 1995 г., почти 27 лет назад. Почти с самого начала своего существования этот браузер «славился» своей медлительностью в плане развития и открытия веб-страниц. Он сильно отставал от конкурентов с точки зрения возможностей и держал аудиторию лишь за счет тех пользователей, которые по тем или иным причинам не переходили в другие обозреватели – он устанавливался вместе с Windows и работал, что называется, «из коробки».

Последняя глобальное обновление Internet Explorer под Windows вышло в 2013 г. Браузер дорос до версии 11, ставшей последней для него. Все последующие годы Microsoft лишь публиковала небольшие патчи, закрывающие бреши в его безопасности. В феврале 2019 г. она прямо заявила, что Internet Explorer слишком дырявый и устаревший, и что пользоваться им опасно.

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К тому моменту у Microsoft на руках был новый браузер Edge, вышедший одновременно с Windows 10 в июле 2015 г. 15 июня 2022 г. Microsoft прекратит выпуск патчей для Internet Explorer.

На апрель 2022 г. самыми популярными браузерами в России, по данным StatCounter, были Chrome (46,68% рынка), «Яндекс.браузер» (22,19%), Opera (11,98%), Firefox (9,23%), Edge (5,2%) и Apple Safari (3,35%). Internet Explorer делил оставшуюся долю в 1,37% с десятками других браузеров, включая Atom. На мировой арене доля Internet Explorer составляла всего лишь 0,92%.