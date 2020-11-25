Microsoft запрещает ходить на тысячи популярных сайтов через Internet Explorer, чтобы пользователи быстрее полюбили Edge

IE начал отправлять в Edge

Популярные интернет-сайты перестали открываться в актуальной версии обозревателя Internet Explorer (IE). В их числе видеохостинг Youtube, социальные сети Instagram, Twitter и «Вконтакте», ряд ресурсов для работы с вопросами и ответами Stack Exchange (включает известный в среде программистов Stack Overflow). Всего, по данным обративших внимание на данное изменение журналистов портала Windows Latest, в списке неподдерживаемых IE присутствует не менее тысячи веб-сайтов.

Теперь при попытке перейти на ресурсы в Сети из «черного списка» с помощью IE будет автоматически запущен другой фирменный браузер Microsoft – Edge, входящий в состав Windows 10. После этого пользователю демонстрируется большое всплывающее окно, предупреждающее о том, что необходимый сайт не может быть открыт в IE, а навигация в интернете продолжится в Edge. Закрыть окно можно, нажав единственную кнопку “Continue Browsing” («Продолжить просмотр»). Кроме того, доступна процедура переноса всех данных из IE в Edge, для ее начала перед нажатием кнопки следует отметить «галочкой» соответствующую опцию во всплывающем окне.

Одновременно с этим в IE загружается страница портала поддержки Microsoft с текстом следующего содержания: «Веб-сайт, на который вы пытались зайти, не работает в Internet Explorer Вы были перенаправлены в Microsoft Edge, где сможете продолжить просмотр веб-страниц. Для удобного просмотра в Microsoft Edge импортируйте свои данные и параметры из Internet Explorer. Если вам попадется сайт, для просмотра которого нужен Internet Explorer, вы можете загрузить этот сайт в режиме Internet Explorer, не покидая Microsoft Edge». Edge действительно может работать в режиме совместимости с IE. Соответствующая функция активируется в настройках на вкладке «Браузер по умолчанию».

Браузер Internet Explorer теперь открывает неподдерживаемые сайты в обновленном Edge

Согласно статье, добавленной Microsoft в документацию по Edge в ноябре 2020 г., корпоративные пользователи могут отключить принудительное перенаправление IE-Edge при помощи специально созданных для этой цели групповых политик.

Как Microsoft от IE избавляется

Первым о грядущем старте кампании по «принудительному переводу» оставшихся пользователей IE в конце октября 2020 г. сообщило издание ZDNet.

Журналисты отмечали, что за перенаправление пользователей из IE в новый Edge отвечает динамическая библиотека ie_to_edge_bho.dll, представляющая из себя модуль для считающегося устаревшим обозревателя. Данная библиотека распространялась Microsoft через установочный пакет Edge с лета 2020 г. Заработать перенаправление сайтов из «черного списка» должно было с выходом Edge 87 в ноябре 2020 г.

В октябре 2020 г. Microsoft предупредила о том, что с 13 ноября 2020 г. прекращает поддержку управления учетными записями пользователей через IE.

В августе 2020 г. корпорация анонсировала, что с 30 ноября 2020 г. в IE перестанет работать веб-версия приложение для бизнес-коммуникаций Teams. Остальные сервисы, в том числе облачный офис по подписке Office 365, прекратят поддержку IE 17 августа 2021 г.

Ситуация на рынке браузеров

Согласно данным аналитического ресурса Netmarketshare по состоянию на октябрь 2020 г., Internet Explorer остается в пятерке самых популярных обозревателей интернета для персональных компьютеров – его доля на рынке браузеров составляет 4,53%. Опережают IE по популярности Mozilla Firefox (7,15%), Microsoft Edge (9,71%). Пальму первенства по-прежнему удерживает Google Chrome с долей 69,53%.

В апреле 2020 г. CNews сообщил о том, что Edge обогнал по популярности Firefox, сместив его со второго места на третье. С тех пор ПО Mozilla так и не удалось вернуть утраченные позиции, а разрыв между второй и третьей строчками продолжает увеличиваться.

История развития Edge

Разработкой Internet Explorer Microsoft занималась с 1995 по 2015 г. Последний мажорный релиз IE под номером 11 состоялся в октябре 2013 г. вместе с выходом ОС Windows 8.1. За время своего существование продукт не раз подвергался критике, в том числе за невысокую производительность, недостаточную поддержку веб-стандартов W3C и нестабильность работы.

В 2015 г. Microsoft выпустила замену IE – бразуер Edge, включенный в состав дебютировавшей тогда ОС Windows 10. Обозреватель основывался на собственном движке EdgeHTML, что было основным фактором, мешающим ему набирать популярность – на этом движке он работал заметно медленнее Chrome. Помимо этого, Microsoft обновляла свой Edge не так оперативно, как Google свой Chrome, что выливалось в несвоевременную интеграцию поддержки современных веб-стандартов и наличие скрытых уязвимостей, из-за которых пользователи могли, например, лишиться личной информации.

В декабре 2018 г. Microsoft отказалась от дальнейшего развития Edge на проприетарном движке и анонсировала его переход на Blink, используемый, в том числе, и в Chrome. Первая версия полностью переработанного настольного браузера вышла в апреле 2019 г. Стабильный Первый стабильный релиз состоялся в конце января 2020 г.

Отказу от Edge на базе EdgeHTML предшествовал релиз его мобильных версий под устройства на базе Apple iOS и Google Android. Впервые о планах Microsoft по их выпуску стало известно 4 октября 2017 г., а их премьера состоялась всего через пару дней, 6 октября 2017 г.