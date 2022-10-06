Chrome стал самым «дырявым» браузером. Internet Explorer за ним не угнаться

За неполный 2022 г. в Chrome было выявлено свыше 300 уязвимостей – почти втрое больше, чем у Firefox и более чем 10 раз больше, нежели в Apple Safari, Он признан самым «дырявым» по версии сервиса Atlas VPN, но пользователей это не смущает – Chrome по-прежнему на первом месте по популярности во всем мире.

К Chrome стоит присмотреться повнимательнее

Браузер Chrome признан самым уязвимым в 2022 г. среди всех существующих обозревателей. Этот «титул» ему присвоили эксперты сервиса Atlas VPN. Он сумел опередить всех своих ближайших конкурентов, оставив далеко позади незабвенный Internet Explorer, который даже сама Microsoft считает максимально небезопасным.

Справедливости ради, Internet Explorer не вошел даже в топ-5 нового рейтинга Atlas VPN. Он состоит из Chrome, Firefox, Safari, Edge и Opera. Это может быть связано с недавним прекращением поддержки IE.

Рейтинг самых «дырявых» браузеров был составлен по количеству найденных в нем уязвимостей, в том числе критических. Chrome в этом плане действительно отличился – в период с 1 января по 5 октября 2022 г. включительно в нем было выявлено 303 уязвимости. Среди них были критические бреши CVE-2022-0609 и CVE-2022-2856, о которых стало известно в феврале и августе 2022 г. соответственно.

Возможно, самое время сменить браузер

Притом, судя по всему, ситуация с безопасностью Chrome стремительно ухудшается – браузер появился в 2008 г., и за все 14 лет его существования в нем было обнаружено 3159 «дыр». Таким образом, только за один неполный 2022 г. специалисты нашли около 10% этого количества.

Более того, Chrome стал единственным браузером, в составе которого оказались бреши CVE-2022-3318, CVE-2022-3314, CVE-2022-3311, CVE-2022-3309 и CVE-2022-3307 – в других браузерах их нет. К тому же, все они были найдены за первые пять дней октября 2022 г. Разумеется, Google уже устранила их, выпустив апдейт 106.0.5249.61, но факт остается фактом.

Конкурентам за Chrome не угнаться

Вторым к «финишу» пришел Firefox, стабильная первая версия которого появилась на четыре года раньше Chrome, в 2004 г. Этот 18-летний браузер за отчетный период насобирал 117 «дыр», что почти втрое меньше результата Chrome. За 18-летнюю историю Firefox в нем было найдено около 2360 уязвимостей – опять же, меньше, чем в детище Google.

Конкурентов у Chrome в плане общей опасности для пользователей нет

Замыкает тройку лидеров браузер Edge корпорации Microsoft. Он пришел на смену упомянутому Internet Explorer. В нем нашлось 103 уязвимости с одной стороны, это мало, с другой – это на 61% больше результата аналогичного периода 2021 г.

Четвертое место в рейтинге находится у Safari компании Apple. Пользующийся спросом, по большей части, лишь среди обладателей Mac, iPad и iPhone, он оказался одним из самых безопасных – всего 26 найденных «дыр». Лучше него в этом плане лишь Opera – ноль уязвимостей.

Рейтинг наоборот

В пятерке перечисленных браузеров Opera удерживает первенство по уровню безопасности в разрезе всех лет своего существования. Первое появление Opera состоялось почти 30 лет назад, в апреле 1995 г., и за эти годы количество выявленных в нем уязвимостей не достигло и 350.

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Следом идет Edge – в его составе найдено 806 «дыр». Среди всего квинтета это самый молодой браузер – ему немногим более семи лет, так что это нельзя считать хорошим показателем.

В разрезе истории Chrome тоже предстает не в лучшем свете

Третье место у Apple Safari – около 1140 брешей. Далее расположены Firefox (2361) и Chrome (3159).

На основе этих данных можно сделать вывод, что движок браузера никак не влияет на количество уязвимостей в нем. У Chrome, Opera и Edge в настоящее время одна основа – Chromium, хотя до февраля 2013 г. Opera работал на движке Presto. В 2017 г. код этого движка был выложен в Сеть. Microsoft Edge до апреля 2019 г. строился на EdgeHTML.

Пользователей безопасность не интересует

В мире, где любой выход в интернет может закончиться появлением на компьютере вируса-вымогателя или утечкой персональных данных, пользователи, согласно логике, должны стремиться работать в как можно более безопасном браузере. На деле все далеко не так.

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В реальности именно Chrome является самым популярным в мире браузером. В сентябре 2022 г. он удерживал 65,7% глобального рынка браузеров (статистика StatCounter), тогда как у Safari было лишь 18,66%, у Edge – 4,32%, у Firefox – 3,14%, а у Opera – только 2,25%.

Россияне тоже отдают предпочтение Chrome, доля которого в России составляет 54,24%. Safari занял третью строчку с 13,52%, за ним следуют Opera (6,38%), Firefox (4,43%) и Edge (2,66%). На втором месте – российский «Яндекс браузер» (15,72%) в рейтинге Altas VPN не участвующий.