Безопасность пользователей Chrome – пустой звук. Microsoft, не стесняясь, крадет все их секреты. Опрос

Microsoft начала охоту за персональными данными пользователей Chrome. Она копирует их историю веб-серфинга, cookie-файлы, данные автозаполнения и пр., к тому же против их воли. Цель одна – незаметно подменить Chrome на Edge, чтобы пользователю было проще перейти из одного браузера в другой.

Нечестная конкурентная борьба

Ушедшую из России корпорацию Microsoft уличили в слежке за пользователями Chrome. Эксперт портала The Verge Том Уоррен (Tom Warren) столкнулся с тем, что встроенный в Windows браузер Edge начал воровать все его данные из Chrome, хотя разрешения на это он не давал.

Edge поставляется вместе с Windows 10 и Windows 11 – в этих системах он заменил собой печально известный Internet Explorer, и выкорчевать его так просто не получится. Edge обновляется в фоне, и один из последних апдейтов, как выяснилось, привнес в него скрытую функцию регулярного копирования пользовательской информации из Chrome.

В результате Edge заимствует из браузера Google историю посещений, данные автозаполнения, файлы cookie, настройки, расширения и пр. Функция копирования скрытая – придется потрудиться, чтобы найти ее в настройках.

Что задумала Microsoft

Edge – мало кому нужный браузер, даже несмотря на то, что он поставляется вместе с Windows. Согласно статистике, большинство используют его только лишь для скачивания Chrome или другого браузера – в мире он занимает лишь 4,97% рынка против 64, 73% у Chrome, 18,56% у Safari, 3,36% у Firefox и 2,86% у Opera. В России у него 4,4%: Chrome в нашей стране имеет долю 49,57%, отечественный «Яндекс Браузер» – 22,07%, Safari - 11,49%, Opera – 7,4%, Firefox – 3,4% (данные StatCounter за декабрь 2023 г.).

Фото: Microsoft Edge на пару с Microsoft почти исчерпал кредит доверия пользователей

При этом Edge – это довольно старый браузер, он появился летом 2015 г., а в апреле 2019 г. перешел на движок Chrome, отказавшись от собственного EdgeHTML. За неполные девять лет Microsoft шла на самые хитрые и иногда даже не совсем этичные и законные уловки, чтобы подтолкнуть пользователей к переходу на Edge, но, судя по размеру доли рынка, все ее попытки провалились.

Не исключено, что неприкрытое воровство пользовательских данных из Chrome – это еще одна идея Microsoft по повышению популярности Edge. На Томе Уоррене хитрость сработала – по его словам, он не использует Edge на регулярной основе, а о копировании информации он узнал случайно, отвлекшись и кликнув по иконке Edge вместо Chrome.

Уоррен подчеркнул, что далеко не сразу понял, что работает в Edge – видимо, Microsoft копирует данные и настройки из Chrome подчистую, чтобы максимально усыпить бдительность пользователей. «Я никогда не импортировал свои данные в Microsoft Edge и не подтверждал, хочу ли я импортировать свои вкладки, – пишет Уоррен. – Но вот Edge автоматически открылся после обновления Windows со всеми вкладками Chrome, над которыми я работал. Сначала я даже не осознавал, что использую Edge.

Что скрыто внутри

Уоррен решил лишний раз убедиться, что он действительно не разрешал Edge копировать данные из Chrome. Он зашел в настройки браузера Microsoft и обнаружил среди них отвечающий за это копирование параметр, в описании к которому сказано «Всегда имейте доступ к своим последним данным о просмотренных страницах каждый раз, когда вы просматриваете Microsoft Edge». Этот параметр малоизвестен, и найти его можно по адресу Edge://settings/profiles/importBrowsingData (скопировать в адресную строку Edge и перейти).

В случае Уоррена эта опция была отключена, но эксперта не покидают сомнения, что корень зла кроется именно в ней. «Я не совсем уверен, как Microsoft Edge автоматически открывает и импортирует данные моего браузера Chrome без включения этого параметра, – пишет он. –Я заметил на своем компьютере, что после установки обновления (обновления Windows – прим. CNews) появилось полноэкранное приглашение, очень похожее на те, которые Microsoft использует, чтобы побудить людей переключиться на Edge и Bing после обновления Windows. Подсказка появилась, но исчезла менее чем за секунду, поэтому возможно, что это диалоговое окно сломалось, но Edge все равно решил выполнить импорт».

Microsoft молчит, пользователи недовольны

Уоррен обратился в Microsoft с вопросами о происходящем, но та проигнорировала их. Самое важное в этой истории то, что Уоррен – не единственный, кто столкнулся с подобным поведением Edge.

Многочисленные комьюнити заполнены сообщениями пользователей, которых тоже удивила внезапная тотальная мимикрия Edge под Chrome. Сообщения об этом, в частности, есть на Reddit и собственных форумах Microsoft. Их авторы подтвердили, что упомянутая Уорреном функция Edge у них отключена, но браузер все равно на регулярной основе импортирует данные из Chrome.

Добавим также, что в 2023 г. как минимум Microsoft дважды опростоволосилась в вопросах приватности в Edge – по крайней мере, за руку ее поймали только два раза. Сначала Microsoft, случайно или осознанно, внесла в код Edge ошибку, которая приводила к сливу истории веб-серфинга в Bing (непопулярный поисковик Microsoft).

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Далее, в Edge появилась функция отправки абсолютно всех изображений, которые пользователь просматривает в интернете, в Microsoft. Новшество случайно нашли сами пользователи.