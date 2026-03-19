В Bi.Zone ZTNA появилась функция поддержки Ubuntu

Новая версия клиентского приложения Bi.Zone ZTNA теперь совместима с Ubuntu 22.04–24.04. Это один из самых популярных дистрибутивов Linux. По данным Bi.Zone TDR, Ubuntu используют в работе порядка 70% российских компаний. Обновленная версия Bi.Zone ZTNA поможет этим организациям выстраивать единый подход к удаленному доступу и контролю подключений по модели нулевого доверия (zero trust). Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Вторым важным обновлением стало расширение возможностей многофакторной аутентификации. С теми из сторонних систем аутентификации, которые поддерживают протокол RADIUS, теперь возможна интеграция через этот протокол. Кроме того, была добавлена поддержка одноразовых кодов TOTP, которые можно подтверждать через сторонние приложения-аутентификаторы, например Yandex ID («Ключ»).

Иван Рогалев, руководитель Bi.Zone ZTNA: «Новые функции Bi.Zone ZTNA предоставляют компаниям гибкие возможности по подключению многофакторной аутентификации. Теперь организации могут не ограничиваться одним вариантом поставщика и подключать второй фактор на базе уже используемых решений».

Была реализована поддержка режимов полного и частичного VPN-туннеля. Она сделала возможности администраторов более гибкими: в зависимости от конкретных задач можно принудительно направить весь трафик через VPN-соединение либо сделать исключение для определенных подсетей. Это помогает выстраивать маршрутизацию в соответствии с внутренними политиками организации и разделять потоки без потери контроля над доступом.

Кроме того, новая версия Bi.Zone ZTNA предлагает пользователям готовые для развертывания образы виртуальных машин. Они протестированы в средах VMware и KVM. Образы позволяют разворачивать ключевые компоненты инфраструктуры, что упрощает внедрение ZTNA: серверные компоненты можно поднимать быстрее и без дополнительных работ по установке отдельных компонентов.

Другие материалы рубрики

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Серверы антивируса eScan взломали, скомпрометировали и раздавали с них вредонос

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

Файерволы Fortinet подвергаются автоматизированным атакам

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

Запущен бесплатный сканер, позволяющий выяснить, не является ли ваш IP частью ботнета

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
