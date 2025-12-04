Релиз «Штурвал 2.12»: next-next-next инсталляция, Ubuntu 24.04 и прочий сахар

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» выпустил новую версию контейнерной платформы «Штурвал 2.12». Главное изменение релиза — глобальное упрощение и повышение прозрачности процесса развертывания Kubernetes-кластеров управления и рабочих нагрузок. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Числитель».

Для кластера управления представлен графический инсталлятор, поддерживающий развертывание с помощью Cluster API на физических серверах, платформах виртуализации и в облаках — без предварительной подготовки хостов. Бета-версия инструмента впервые была анонсирована в релизе 2.11. Пошаговая установка в русскоязычном интерфейсе позволяет инженерам любого уровня квалификации развернуть платформу за несколько минут. При этом на каждом этапе отображается подробная информация о ходе инсталляции или об ошибках, если такие возникнут.

Также был переработан интерфейс создания клиентских Kubernetes-кластеров для ряда платформ: облачных провайдеров: OpenStack, VK Cloud, Selectel; oVirt-подобных решений: oVirt, РЕД Виртуализация, zVirt, HostVM и ROSA Virtualization.

Для всех решений добавлена детализация статусов развертывания и обновления кластера.

Кроме того, в релизе появились инструменты для ускорения настройки облачного провайдера OpenStack: встроенный Cloud Controller Manager, обеспечивающий автоматическое создание балансировщика с привязкой к сервисам; облачное хранилище OpenStack — Cinder CSI (Container Storage Interface) для выделения постоянных томов (PersistentVolume) и их монтирования на ВМ.

Также в релиз 2.12 добавлены поддержка ОС Ubuntu 24.04 и интеграция с системой хранения данных Tatlin.Unified, что обеспечивает унифицированное управление разными типами хранилищ — iSCSI, FC, NFS, SMB, S3.

«Мы понимаем, что основные пользователи “Штурвала” — это инженеры, поэтому стремимся максимально автоматизировать и упростить им работу с кластерами Kubernetes. Простая и быстрая установка, бесшовные обновления, встроенные интеграции — все это улучшает опыт эксплуатации Kubernetes и экономит время специалистов», — отметила Алиса Кириченко, руководитель разработки платформы «Штурвал».