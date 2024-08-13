Самый популярный в мире Linux будет выходить с нестабильным ядром, чтобы угодить пользователям

Новая политика Canonical

Британская компания Canonical, разработчик Linux-дистрибутива Ubuntu, изменяет политику формирования будущих релизов фирменной операционной системы. Теперь выпуски Ubuntu будут включать наиболее свежую версию ядра, даже если она не является стабильной, пишет TechSpot со ссылкой на заявление команды разработчиков Canonical Kernel Team.

График релизов, принятый в Canonical, является достаточно строгим. Конкретная дата следующего релиза Ubuntu всегда определена и известна уже за полгода до ее наступления. Перенос релиза на более поздние сроки возможен, однако лишь в исключительных обстоятельствах.

Наиболее свежий выпуск стабильной Ubuntu с долгосрочной поддержкой (Long term support; LTS) стал доступен пользователям в апреле 2024 г. Ubuntu 24.04 носит кодовое имя “Noble Numbat”. Следующий релиз – 24.10, как ожидается, будет сформирован в октябре 2024 г.

ubuntu.com Ubuntu отдаст предпочтение более свежему ядру, даже если оно еще не признано стабильным

Цикл разработки ядра Linux не столь жестко ограничен временными рамками, как Ubuntu. Обычно команда разработчиков ядра во главе с бессменным лидером проекта Линусом Торвальдсом (Linus Torvalds) выпускает стабильные мажорные версии продукта раз в два-три месяца. Дата релиза является «плавающей», то есть Торвальдс имеет полномочия отложить его публикацию на неопределенный срок, если на поздних этапах подготовки финальной сборки оказывается выявлена серьезная ошибка. Текущая политика подготовки очередного релиза Ubuntu предусматривает включение в дистрибутив наиболее свежей и одновременно стабильной версии ядра Linux. Причем последнее приоритетнее.

Пользователям нужны новые «фичи»

По оценке Canonical, этот подход уже не вполне устраивает аудиторию операционной системы. Пользователям хотелось бы получать доступ к свежим функциям и драйверам устройств Linux как можно скорее. Ради удовлетворения запроса на новые возможности ядра со стороны клиентов Canonical готова изменить устоявшийся подход к выбору версии ключевого компонента ОС при подготовке релиза.

«Чтобы предоставить пользователям новейшие функции и поддержку оборудования, Ubuntu теперь будет поставлять последнюю доступную версию ядра Linux в назначенную дату "заморозки" релиза Ubuntu», – отмечают в компании.

Как отмечает TechSpot, отныне в финальный релиз Ubuntu может быть включена еще не признанная командой разработчиков Linux стабильной версия ядра – один из так называемых кандидатов в релизы (Release Candidate; RC). Такая предрелизная версия ядра Linux содержит все новшества, включение которых было одобрено лидерами проекта, но требует дополнительного тестирования для выявления ошибок, оставшихся незамеченными в процессе интеграции нового кода.

Таким образом, внедрение новой политики выбора ядра для формирования очередной сборки Ubuntu сопряжено с определенными рисками для пользователей дистрибутива, в особенности актуальными для клиентов Canonical из числа представителей бизнеса. Возможные ошибки и уязвимости, просочившиеся в Ubuntu вместе с RC-версией ядра Linux, могут негативно отразиться на безопасности или производительности вычислительной инфраструктуры предприятия, управляемой Ubuntu.

Решение этой проблемы – обеспечение технической поддержки конкретного релиза Linux – потребует от Canonical расходования дополнительных ресурсов.

Платная поддержка для популярнейшего дистрибутива

В марте 2024 г. CNews писал о том, что Canonical предложит бизнесу поддержку Ubuntu LTS в течение 12 лет с момента релиза вместо обычных 10 – на коммерческой основе. Получить пролонгированный цикл поддержки смогут лишь пользователи с подпиской Ubuntu Pro. Что важно, она доступна и обычным пользователям – ее можно получить бесплатно и подключить к пяти рабочим станциям при условии некоммерческого использования Ubuntu.

Ubuntu является одним из самых популярных и дружественных пользователю дистрибутивов Linux. По данным DistroWatch, основанная на Debian сборка компании Canonical входила в топ-5 ОС на основе ядра Linux, привлекших наибольший интерес со стороны пользователей в последние шесть месяцев. Примечательно то, что четыре из пяти лидеров рейтинга портала представляют собой дистрибутивы, выросшие из Debian (MX Linux, Mint, Ubuntu), и, собственно, Debian. Единственной сборкой, не имеющей отношения к легендарному Linux на базе deb-пакетов, является EndeavourOS, который корнями уходит в Arch Linux.