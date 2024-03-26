Самый популярный в мире Linux вводит платные обновления

Разработчик Ubuntu внедряет новую схему выпуска обновлений. Получать их отныне можно в течение 12 лет, но не бесплатно. По аналогичной схеме жизнь своим ОС продлевает Microsoft. Новшество нацелено на бизнес-сегмент – обычные потребители, особенно пользователи Linux, даже не думают платить за апдейты. Российские компании это не затронет – они не получают поддержку Canonical с весны 2022 г.

Платный Linux

Сбежавшая из России и бросившая своих российских пользователей компания Canonical вводит систему платных обновлений для своего Linux-дистрибутива Ubuntu. Как пишет портал Neowin, регулярные перечисления средств на счета Canonical обеспечат пользователей техподдержкой сроком до 12 лет.

Казалось бы, 12 лет поддержки со стороны разработчиков и гарантия получения регулярных обновлений – это поистине огромный срок и очень выгодное предложение, но на деле это чистой воды маркетинг. Canonical собирается брать деньги всего лишь за два дополнительных года техподдержки, поскольку нововведение распространяется исключительно на Ubuntu версий LTS (Long-Term Support), которые получают патчи на протяжении 10 лет.

Фото: ubuntu.com 18 лет назад поддержка LTS -версий Ubuntu длилась всего три года

Стоимость новой услуги Canonical не раскрывает – по-видимому, чтобы не отпугивать тех, кто раскрыл ее хитрый ход с манипуляцией сроками поддержки. Российских пользователей ввиду нежелания Canonical работать с ними нововведение не коснется.

Что будут поддерживать

Переход на 10-летний срок поддержки LTS-сборок Ubuntu Canonical совершила с релизом Ubuntu 14.04 LTS в апреле 2014 г. версия 12.04 LTS поддерживалась семь лет – до апреля 2019 г. Срок поддержки сборок 10.04, 8.04 и 6.06 (все с приставкой LTS) составлял всего три года.

Поддержка 14.04 LTS закончится в течение ближайших нескольких недель, и это еще одна причина, по которой Canonical объявила о платных обновлениях именно сейчас. Если купить их, то они будут поступать на компьютеры с этой системой вплоть до 2026 г.

Также новшество коснется всех пока еще актуальных LTS-сборок – 18.04 (срок окончания поддержки – 2028 г.), 20.04 (поддержка до 2030 г.) 22.04 (2032 г.) и новейшей 24.04, до выхода которой остались считанные недели, и которая будет получать обновления вплоть до 2034 г.

10-летняя поддержка всех перечисленных сборок разделена на два равных по длительности этапа. В течение первых пяти лет Ubuntu LTS получает функциональные апдейты и патчи безопасности, в течение вторых – только обновления безопасности.

Деньги, заплаченные Canonical, продлят поддержку каждого из перечисленных релизов на дополнительные два года.

Кажется, что-то знакомое

Canonical – не первый разработчик ОС, решивший попросить деньги за обновления своей платформы. По аналогичной схеме работает и корпорация Microsoft, которая годами собирает со своих клиентов «дань». Например, она в течение нескольких лет получала деньги с корпоративных клиентов за обновления Windows 7, которые выходили после официального окончания ее техподдержки. Бизнесу это чаще выгоднее, чем покупать лицензии новой ОС и обновлять парк ПК, если имеющееся «железо» не тянет новую систему.

В октябре 2025 г. истекает срок поддержки Windows 10, и под нее тоже будут выходить платные апдейты. Но если раньше приобрести их могли только компании, то теперь заплатить Microsoft еще немного денег смогут и обычные пользователи, не желающие переходить на Windows 11, macOS или Linux, но заинтересованные в стабильности своей Windows 10.

Вся надежда на бизнес

Пока нельзя сказать, насколько успешной будет затея Microsoft с продажей платных обновлений обычным пользователям. Canonical же сразу делает ставку на бизнес – именно с него она будет собирать деньги за два дополнительных года техподдержки.

Получить пролонгированный цикл поддержки могут лишь пользователи с подпиской Ubuntu Pro. Что важно, она доступна и обычным пользователям – ее можно получить бесплатно и подключить к пяти рабочим станциям при условии некоммерческого использования Ubuntu.

К слову, сама Ubuntu тоже распространяется бесплатно – платить нужно только за техподдержку.

Бизнесу новое предложение Canonical может пригодиться. Заплатив ей деньги, компании смогут на два года отсрочить необходимость обновления и настройки ОС на всех устройствах. Российские компании останутся не у дел – Canonical не предоставляет им поддержку с апреля 2022 г. на фоне всем известных событий. Это ее решение спровоцировало в стране массовый переход компаний на отечественные операционные системы.