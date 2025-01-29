Новые версии Linux Ubuntu ломают ПК со старыми видеокартами Nvidia. Чтобы все работало, нужно навсегда забыть об обновлениях

Новые версии Ubuntu могут некорректно работать на ПК со старыми видеокартами Nvidia. Проблема в драйверах на видео – в их новых версиях нет поддержки устаревших видеоускорителей, и внедрить ее в систему для большинства пользователей не представляется возможным. Единственный способ сохранить работоспособность ПК – не переходить на новые версии ОС. Или купить новый видеоускоритель.

Старому не место в новом

Владельцы древних по нынешним меркам ПК под управлением Ubuntu при очередном обновлении системы могут столкнуться с некорректной работой видеокарты Nvidia. Как пишет The Register, все дело в свежих драйверах для этих карт – в них может не оказаться поддержки имеющейся, но давным-давно устаревшей карты.

Nvidia регулярно выпускает новые модели видеокарт и еще чаще обновляет пакеты драйверов для них. Как процессоры графические ускорители делятся на семейства, в которых объединены связанные между собой продукты – например, новейшая серия Nvidia GeForce RTX 5000 включает несколько ускорителей.

Любая конкретная версия драйвера Nvidia поддерживает только определенные недавние семейства видеокарт. Драйверы для старых ускорителей с течением времени переходят в статус «устаревших» и больше не обновляются. Это вызывает два типа проблем несовместимости: во-первых, старые драйверы не устанавливаются и не работают на текущих ядрах и поддерживающих их инструментах; во-вторых, некоторое программное обеспечение требует функций из новых драйверов и не будет работать правильно на старых.

Сделать ничего нельзя

Казалось бы, с открытостью Linux разработчики могут попытаться встроить в ОС драйверы вручную. Но загвоздка в том, что графические драйверы Nvidia являются собственностью компании, как и их исходный код. Никто за пределами компании не может изменять или обновлять их.

На момент написания материала актуальными версии драйверов Nvidia были лишь 550 и 565. все предыдущие релизы, включая 470 и 390, считаются устаревшими.

Для примера, версия 390 не устанавливается на ядро Linux 6.5 и выше. Более того, версия ядра сама по себе не является единственной проблемой. Например, хотя дистрибутив Debian 12 использует ядро 6.1, он поставляется с драйверами Nvidia 535, и ни один старый драйвер в нем не поддерживается.

Безусловно, существуют альтернативы фирменным драйверам Nvidia, но у них есть существенные недостатки. Есть драйвер FOSS Nouveau, который работает на большинстве моделей графических процессоров Nvidia, не он в состоянии задействовать карту на полную мощность.

Вариантов немного

Как пишет The Register, владельцам старых карт оптимальнее всего будет просто не устанавливать свежие версии Ubuntu и других дистрибутивов Linux. Однако это чревато отсутствием новых функций и наличием старых недочетов безопасности, которые разработчики устраняют по мере выхода новых версий.

Специалисты издания опробовали несколько обходных путей с новыми версиями Ubuntu, Debian и родственными дистрибутивами и их запуском на старых ноутбуках, в частности, на древних Lenovo ThinkPad. В числе прочего он пытались внедрить в систему вручную пропатченные старые драйверы Nvidia, но этот способ не сработал.

Также они попробовали вручную понизить версию ядра в одной из новейших версий Ubuntu. Эта затея успехом все же увенчалась вместо версии 6.8 была установлена 5.15, в котором еще осталась поддержка старой графики Nvidia, установленной в ноутбуке, на котором проводились эксперименты.

Другими словами, подмена ядра на более старое – пока единственный бесплатный способ получения корректно работающей старой видеокарты на новой версии ОС. Однако не каждый пользователь будет заниматься подобным, к тому же с течением времени и выходом более новых версий Ubuntu и других дистрибутивов Linux количество поддерживаемых устаревших карт Nvidia будет постоянно уменьшаться.

Избежать всех этих трудностей и продолжать пользоваться современными Linux-системами можно – достаточно обновить «железо» своего компьютера, или только видеокарту, или полностью весь комплект.