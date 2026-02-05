«Воруют все». В мире бешеный спрос на пиратские ТВ-приставки – цены на онлайн-кинотеатры и стриминги стали слишком высоки

Во всем мире растет популярность ТВ-приставок со встроенными пиратскими сервисами. Люди устали от постоянно растущих цен на онлайн-кинотеатры и стриминги, они больше не хотят иметь много подписок – им проще один раз заплатить за устройство, пусть и с нелегальным контентом внутри. По мнению издания The Verge, телевидение теперь «воруют все».

Все хотят бесплатное ТВ

Пользователи стали активно выказывать свои недовольство усталость от и без того высоких, но при этом и постоянно растущих цен на подписку на стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры. Теперь они с большим удовольствием используют ТВ-приставки, открывающие доступ к пиратским видеосервисам. Как пишет The Verge, теперь «телевидение воруют все» (Everyone is stealing TV).

По информации издания, купить «заряженную» ТВ-приставку в США проще простого – их продают, к примеру на продуктовых рынках в небольших городках, ими торгуют представители самых разных профессий, даже бывшие полицейские. Один из продавцов, которого издание называет Джейсоном (Jason), предлагает приставку SuperBox на том же прилавке, где у него лежат домашний банановый хлеб и различные консервы. «Люди устали платить Dish Network (американский провайдер спутникового телевидения и услуг IPTV – прим. CNews) $200 в месяц за мусорный сервис», – сказал Джейсон. Он продает SuperBox за $300 (23,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 5 февраля 2026 г.) и уверяет, что благодаря ей больше никогда не придется тратить деньги на кабельное телевидение или подписки на стриминговые сервисы.

В США приставки SuperBox очень популярны, как и модель vSeeBox. Как пишет The Verge, спрос на них растет, поскольку потребители устали от того, каким стало телевидение: пакеты платного телевидения дороги, потоковые сервисы тоже с каждым годом становятся все дороже. К тому же часто нужно иметь подписки на несколько сервисов, чтобы получить доступ ко всему нужному контенту.

С виду все законно

Сами ТВ-приставки SuperBox и vSeeBox легальны – в их аппаратной части нет ничего незаконного. Однако купить их в обычной рознице невозможно, но по всей территории США в настоящее время действует сеть из сотни перепродавцов, таких как Джейсон. И покупатели на их товар находятся всегда.

freepik Контент на стриминговых сервисах интересный, но их стоимость перестает радовать

The Verge приводит пример Евы (Eva), социального работника. Свою первую приставку vSeeBox она купила два года назад, когда обнаружила, что ее счет за легальное ТВ вырос до $300 (23,1 тыс. руб.) в месяц. Теперь она смотрит эти каналы бесплатно, экономя тысячи долларов, пишет издание.

Еще один пример – консультант по программному обеспечению Натали (Natalie) – она платила около $120 (9,3 тыс. руб.) в месяц за кабельное телевидение, а после начала покупать подписки на стриминговые сервисы. Натали выбрала приставку SuperBox – ее она купила пять лет назад. В то время она иногда позволяла себе тратиться на платные трансляции боев, которые обходились ей от $70 (5,4 тыс. руб.) до $100 (7,7 тыс. руб.) за каждый. SuperBox за $200 (15,4 тыс. руб.) сэкономило ей немало денег.

Именно такие истории, распространяемые среди друзей, соседей и знакомых в Facebook, помогли таким устройствам, как SuperBox и vSeeBox, закрепиться по всей Америке, подчеркивает The Verge.

Зачем все усложнять

Жители США «пиратили» ТВ и раньше – чаще всего через специализированное ПО для ПК на Windows и macOS. Позже в этом стали помогать устройства на Android, например, взломанная фирменная ТВ-приставка Amazon Fire TV Stick. The Verge утверждает, что ее популярность в США частично обусловлено именно возможностью простого взлома и установки ПО для бесплатного телевидения.

С появлением устройств SuperBox и vSeeBox все стало намного проще. Теперь достаточно просто купить гаджет, подключить его к ТВ и не мучиться ни с перепрошивкой, ни с поиском нужного ПО. Приставка vSeeBox направляет пользователей на пиратский стриминговый сервис под названием Heat. Аналогичный сервис для SuperBox называется Blue TV.

Этих приложений нет в Google Play или другом магазине приложений, и запустить их на других устройствах, помимо SuperBox и vSeeBox, невозможно, если верить отзывам пользователей. Это позволяет предположить, что они были разработаны специально для SuperBox и vSeeBox.

При этом из коробки в SuperBox и vSeeBox нет никаких нелегальных приложений, но есть прошивка Android TV с пиктограммами для их быстрой установки и простой инструкцией. Оболочки Heat и Blue TV копируют интерфейс популярных стриминговых сервисов, чтобы людям было проще привыкнуть к ним. Сервисы имеют массу функций, в том числе отложенный просмотр, а также у них есть собственные приложения для просмотра контента по запросу в стиле Netflix, и эти сервисы часто не скрывают источник своих программ.

Например, приложение Heat VOD Ultra отображает фильмы и телешоу, отсортированные по провайдерам, включая HBO Max, Disney Plus, Starz и Hulu.

Китай помогает

Компании, стоящие за SuperBox и vSeeBox, были запущены в 2019 и 2020 гг. соответственно, как раз во время пандемии COVID-19, когда все сидели по домам и смотрели телевизор. Однако подобные сервисы существовали и раньше. Как пишет The Verge, в начале предыдущего десятилетия несколько китайских производителей начали распространять в США пиратские ТВ-приставки TVPad, Moon Box и CrownTV, ориентированные на азиатских экспатов. Они предлагали им бесплатный доступ к телеканалам из их стран за единовременную покупку в размере от $200 до $300.

TVPad предлагал доступ к «более чем 100 популярным китайским каналам, более чем 40 корейским каналам, более чем 20 японским каналам» и другому контенту, о чем говорилось на посвященном сервису сайте. Спрос был огромен – компания, стоявшая за TVPad, продала 3 млн устройств по всему миру.

Сейчас TVPad не выпускается. В 2015 г. китайская государственная телекомпания CCTV совместно с американской Dish Network подала в суд на производителя TVPad, в конечном итоге обанкротив его. Впрочем, нишу, освобожденную TVPad, быстро заняли другие китайские производители. На примере TVPad они поняли, что рынок нелегальных стриминговых сервисов гораздо шире, чем просто китайская диаспора. Теперь они используют сеть частных продавцов, таких как Джейсон, для распространения своей продукции.

Риск есть всегда

Сам Джейсон поначалу сомневался, прежде чем стать реселлером стриминговых устройств. Отправка неизвестной китайской компании нескольких тысяч долларов за оптовый заказ стриминговых устройств казалась рискованной. «Я был очень скептически настроен по отношению к заказу у SuperBox», — признается он. В конечном итоге его убедила многонедельная переписка с джентльменом из Гонконга, который подробно объяснил ему процесс продаж и сказал, что у компании менее 500 реселлеров в Соединенных Штатах.

Но это не самый безопасный бизнес. Продавцов, занимающихся перепродажей такого оборудования, неоднократно привлекали к суду, и зачастую им приходилось платить крупные штрафы.

The Verge приводит в пример историю продавца из Калифорнию, на которого летом 2025 г. Dish Network подала в суд. Она обвинила его в нарушении авторских прав. Дело до сих пор рассматривается.

В 2024 году Dish Network также выиграла дело против продавца vSeeBox, обязав ответчиков выплатить $1,25 млн в качестве компенсации за продажу 500 устройств. Год назад другому продавцу vSeeBox было предписано выплатить $405 тыс. в качестве компенсации за продажу 162 устройств.

Не все так однозначно

Как пишет The Verge, некоторые владельцы приставок SuperBox и vSeeBox продолжают платить за некоторые услуги. Например, у Натали есть подписка на Peacock, а также также периодически пользуется сервисом Hulu для просмотра телепередач в прямом эфире, который ценит за облачный DVR.

Ева не думает, что когда-либо вернется к оплате почти $300 в месяц за платное телевидение, но подсчитала, что платит около $60-70 в месяц за Netflix и Disney Plus. «Для меня это все еще разумно», – сказала она изданию.

Майк (Mike), еще один собеседник The Verge, по-прежнему платит за YouTube TV, поняв, что его vSeeBox не может полностью его заменить. Однако когда осенью 2025 г. ABC и другие каналы, принадлежащие Disney, перестали транслироваться на YouTube TV, он всерьез задумался о том, чтобы отключить сервис и полностью перейти на vSeeBox. «С этой коробкой не так уж сложно разобраться, – сказал Майк. – С этим справится любой».