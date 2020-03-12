Google будет отбирать лицензии на Android у производителей ТВ за сотрудничество с конкурентами

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Хитрое соглашение

Корпорация Google может отзывать лицензии на свое программное обеспечение у производителей телевизоров и телевизионных приставок за сотрудничество со своими конкурентами, в частности с Amazon, пишет издание Protocol.

По данным ресурса, любая компания, желающая использовать операционную систему Google Android TV в своих устройствах Smart TV, по условиям соглашения с корпорацией, не может выпускать гаджеты под управлением так называемых форков Android, то есть альтернативных сборок ОС на базе открытой части ее кода. Одним из таких форков является Fire OS компании Amazon, конкурирующей с Google во многих сферах технологического бизнеса.

В случае нарушения этого соглашения производитель может лишиться доступа к собственным приложениям Google и официальному магазину приложений Android – Google Play Market.

Производителям телевизоров грозят санкции Google за сотрудничество с ее конкурентами

Другими словами, если разработчик ТВ-приставок или телевизоров решит, что часть его продукции должна работать, например, под управлением Fire OS, а не Android TV, Google может ограничить доступ к Play Market с любых девайсов этого разработчика. Причем это касается не только устройств, использующих специализированные сборки Android для ТВ, но и самые обычные мобильные – для смартфонов и планшетов, которые без доступа к сервисам Google автоматически становятся значительно менее привлекательными для потребителя. Таким образом, отмечает Protocol, «корпорация добра» борется с конкурентами.

Позиция Google

На прямой вопрос журналистов издания The Verge о том, не запрещают ли Google производителям телевизоров выпускать технику на базе и Android TV, и Fire OS, представитель американского гиганта ответил уклончиво. По его словам, подобный подход позволяет гарантировать, что устройства на Android TV правильно работают с приложениями из Play Market и обеспечивают необходимый уровень защиты пользовательских данных. Это возможно благодаря тестированию компанией на безопасность и совместимость с ОС всех выпускаемых устройств, которые, по задумке производителей, должны работать под ее управлением.

Реальные намерения Google для участников рынка устройств Smart TV давно являются секретом Полишинеля, утверждает Protocol со ссылкой на слова пожелавшего остаться неназванным высокопоставленного сотрудника одной из компаний, занимающихся производством умных телевизоров.

Кто оказался в «рабстве» у Google

В 2019 г. Google объявил о партнерстве с шестью из 10 крупнейших мировых производителей устройств Smart TV. Среди них Sony, TCL, Philips, Sharp, Hisense и Xiaomi. Кроме того, корпорация заявила, что Android TV официально используется более чем 150 операторами платного телевидения, в том числе AT&T, Vodafone, LG U+ и Airtel.

Независимыми от Google по-прежнему остаются два корейских гиганта – Samsung и LG. Они используют собственные наработки в области Smart TV – операционные системы Tizen и Open webOS, как и Android основанные на Linux.

С недавних пор телевизоры на собственной программной платформе под брендом Honor выпускает китайская Huawei. Представленные в августе 2019 г. Honor Smart Screen и Smart Screen Pro управляются прошивкой Harmony OS, в разное время известной как Kirin OS, Ark OS и даже как Hongmeng OS. Прошивка создавалась в качестве ответа американским мобильным ОС, и ее разработка, начавшаяся в 2011 г., в 2019 г. была многократно ускорена после отказа Google от сотрудничества с Huawei в мае 2019 г. и отзыва ее лицензии на Android.

Система, в отличие от iOS и Android, имеет модульную структуру, что позволяет быстро адаптировать ее для использования на самых разных устройствах без перегрузки ее лишними строками кода. Harmony OS в версии для телевизоров получила проприетарный интерфейс, поддержку виджетов и приложений, а также возможность расширенного взаимодействия со смартфонами. К примеру, на мобильный гаджет можно транслировать все, что выводится на экран телевизора – функция пригодится, в том числе, когда нужно отойти от ТВ, но не хочется пропустить важный момент, к примеру, в трансляции спортивного состязания.