«Т-Инвестиции» выпустили новое приложение «Финансист» для iPhone

«Т-Инвестиции» выпустили обновленную версию официального приложения для устройств Apple — теперь оно называется «Финансист» и замаскировано под приложение для разделения совместных расходов. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Функции, доступные в новой версии

Меню с первичными размещениями. Теперь все IPO и SPO, а также новые выпуски и смарт-активов доступны по кнопке «Будущее размещения».

Обновленные трейдерские инструменты. Новый режим быстрой торговли с отображением доходности по стакану, улучшенная навигация и доступ к более точной аналитике.

Налоги. Появилась детализация по статьям доходов за текущий год. Теперь можно увидеть, из чего складывается сумма налогов.

Активы Bybit в портфельной аналитике. Теперь все криптовалюты из Bybit синхронизируются с портфелем в «Т-Инвестициях». Инвесторы могут отслеживать все свои активы в одном месте, включая фьючерсы и спотовые контракты.

Ролики в «Пульсе». Новые вертикальные видео помогут разбираться в сложных вопросах финансов и инвестиций. Теперь каждый пользователь может поделиться своим мнением, создавая полезный и интересный контент для других.

Центр уведомлений. Новые функции для быстрого доступа к важным уведомлениям: колокольчики на главной странице сообщат обо всех торговых событиях и новостях в реальном времени.

Как всегда, у клиентов под рукой личный инвестиционный портфель, каталог ценных бумаг и размещений и круглосуточная поддержка.

Приложение могут удалить из App Store в ближайшее время.

Старые версии приложения продолжат работать, но новых функций в них уже не будет.