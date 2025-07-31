«Т-Инвестиции» запустили «Инвест-тренера»

«Т-Инвестиции» запустили «Инвест-тренера» — первую в России персонализированную систему обучения инвестициям, которое строится на основе реальных сделок клиента. Об этом CNews сообщили представители «Т_Банка».

«Инвест-тренер» анализирует профиль инвестора и предлагает индивидуальную программу для тренировок и проработки ошибок. Сервис бесплатный и подходит как новичкам в инвестициях, так и продвинутым инвесторам и трейдерам.

Среди заданий «Инвест-тренера» могут быть как теоретические (например, посмотреть видео), так и практические (например, выставить стоп-лосс).

Одновременно «Инвест-тренер» анализирует действия инвестора на фондовом рынке и в приложении «Т-Инвестиций», корректируя дальнейшее обучение. Например, если клиент получил отрицательную доходность, «Инвест-тренер» пришлет ему сообщение в чат и пригласит глубже изучить тему и проработать ошибки, чтобы уберечь от будущих потерь.

Задания для «Инвест-тренера» создают эксперты «Т-Инвестиций», а также практикующие инвесторы и трейдеры на базе свежих кейсов российского рынка и опыта сотен тысяч участников Российского инвестиционного чемпионата.

Особенности Инвест-тренера

Вместо «библиотеки» курсов — готовый образовательный трек. «Инвест-тренер» «видит» на основе реального опыта зоны развития инвестора и сам подбирает образовательные инструменты с учетом множества параметров: сделок клиента в «Т-Инвестициях», его уровня квалификации, состава и динамики портфеля, стиля торговли (пассивный, активный инвестор или трейдер), доходности конкретных сделок и даже внешних рыночных событий.

Вместо самообразования — поддержка «тренера». «Инвест-тренер» поэтапно предлагает более сложные задания и материалы — и не забывает мотивировать: за каждую сделку или выполненное задание клиент получает опыт в вид баллов, который наглядно показывает его прогресс, а по завершении миссии — финансовый или нефинансовый подарок.

Вместо моноконтента — разнообразие образовательных форматов. Видео, статьи, лекции, квизы, чек-листы — все это собрано в единый образовательный трек. Материалы короткие, поэтому учиться с «Инвест-тренером» можно по дороге в метро или в перерывах между делами.

Запуск «Инвест-тренера» — еще один шаг в рамках развития крупнейшей национальной образовательного направления Т-Инвестиций, которое объединяет Академию инвестиций, интенсив по финансам и инвестициям «Толк» и другие проекты.

Даниил Полозов, менеджер по развитию образовательных продуктов «Т-Инвестиций»: «За каждым олимпийским чемпионом стоял тренер. В инвестициях — все как в спорте: чтобы добиться стабильного результата, нужно регулярно практиковаться. «Инвест-тренер» поэтапно, в игровой форме помогает пройти путь от новичка до профессионального инвестора или трейдера. А еще — поощряет и мотивирует, как настоящий тренер. Одним из главных барьеров на рынке инвестиций остается сложность понимания его работы, наши исследования показывают это год от года. Следующая эпоха будет связана с развитием персонализированных сервисов-помощников, которые расширяют аналитические возможности человека и помогают инвестировать с удовольствием, превращая знания в деньги».

«Инвест-тренер» уже доступен в приложении «Т-Инвестиций» (версия 6.45 и выше): раздел «Профиль», вкладка «Инвест-тренер».