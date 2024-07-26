Аналитика «МТС Travel» и «МТС Банка»: популярность водного отдыха в России растет

Аналитики сервиса путешествий «МТС Travel» и «МТС Банка» выяснили, как отдыхали россияне в первой половине лета 2024 г. Согласно исследованию, на треть по сравнению с прошлым годом вырос спрос на аренду катеров и лодок, а также на водные прогулки и круизы. В городах у крупных рек наиболее активно растет спрос на туристическое жилье.

Жаркое лето 2024 г., установившее во многих регионах России температурные рекорды, заставило россиян отправиться на отдых поближе к водоемам. В первой половине лета текущего года спрос на аренду лодок, катеров и водных велосипедов вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек стал больше на 24% и составил 1480 руб.

На 33% вырос спрос на водные прогулки и круизы по сравнению с прошлым летом, средний чек увеличился на 11% до 4350 руб.

Данные сервиса путешествий «МТС Travel» также подтверждают рост спроса на отдых у большой воды, в частности, растет популярность городов России, расположенных на речных побережьях. Аналитики «МТС Travel» составили рейтинг туристических городов по приросту онлайн-бронирований отелей и апартаментов за первую половину лета. Его возглавил Калининград – год к году количество бронирований в Кёнигсберге выросло на треть. При этом в пятерку лидеров данного рейтинга вошли сразу четыре речных города: Красноярск, Казань, Пермь и Москва. В Красноярске, куда приезжают отдохнуть на Енисее, по сравнению с первой половиной лета в прошлом году число бронирований выросло на 18%. Популярность Казани, одной из главных точек притяжения в Поволжье, год к году выросла на 16%. Такая же динамика по числу бронирований, сделанных самостоятельными путешественниками, наблюдается в Перми, расположенной на берегу самого крупного притока Волги – реки Кама. В столице по сравнению с прошлогодним сезоном было сделано на 13% больше бронирований.

Среди перечисленных городов у воды наиболее бюджетное жилье туристы находили в Красноярске и Перми – за проживание там в первую половину лета путешественники платили в среднем 3700 руб. и 4100 руб. в сутки соответственно. Расходы на отели и апартаменты в столице составляли в среднем 5000 руб. в сутки. За размещение в Калининграде в первой половине лета 2024 г. россияне платили в среднем 5700 руб. в сутки, а в Казани – 6100 руб. за ночь.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка» во всех регионах России. Учитывались платежные операции с 1 июня по 15 июля 2023 и 2024 гг. Также были проанализированы онлайн-бронирования туристического жилья, сделанные через сервисы «МТС Travel» и Bronevik.com, в первую половину лета 2023 и 2024 гг.