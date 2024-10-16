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«МТС Банк» отменил комиссию за B2B-переводы через СБП

ПАО «МТС-Банк» отменяет комиссию за B2B-переводы через Систему быстрых платежей (СБП) для всех клиентов банка независимо от программы расчетно-кассового обслуживания. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Экономить на переводах в рамках акции юридические лица и индивидуальные предприниматели могут до 20 февраля 2025 г. включительно.

B2B-переводы через СБП позволяют оперативно в режиме 24/7 переводить средства, не тратя время на заполнение реквизитов. Сейчас клиентам «МТС Банка» функционал доступен в интернет-банке для бизнеса. В ближайшее время сервис станет доступен в мобильном приложении «МТС Бизнес».

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Для осуществления перевода достаточно отсканировать QR-код или воспользоваться ссылкой с реквизитами платежа, затем подписать платеж простой электронной подписью. Максимальная сумма одной операции – 1 млн руб.

«МТС Банк стремится предоставить бизнесу максимально широкий спектр платежных инструментов, существующих на российском рынке. А отмена комиссии позволит предпринимателям сэкономить средства и направить их на развитие дела, а банку повысить лояльность со стороны клиентов», – отметила вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса «МТС Банка» Надежда Панчурина.

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