Банк имени МТС проведет IPO на Московской бирже

«МТС-Банк» намерен провести IPO на Московской бирже. В ходе размещения может быть продано 24% акций банка, полученных в результате допэмиссии. Доля МТС в банк может сократится с 99,8% до 80,5% акций.

«МТС-Банк» проведет IPO на Московской бирже

«МТС-Банк» объявил о намерении провести IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Точные параметры не раскрываются. Известно только, что в ходе размещения инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках доэмиссии.

Мажоритарный акционер банка оператор МТС («Мобильные телесистемы») своих акций продавать не собирается и сохранит контроль над банком. В течение 180 дней с момента размещения «МТС-Банк» , МТС и аффилированные с ними лица не будут продавать свои акции.

Также в течение 30 дней с момента размещения будет действовать механизм стабилизации, позволяющий организаторам размещения продать дополнительные акции.

Ранее совет директоров «МТС-Банка» принял решение увеличить уставной капитал компании на 3,6 млрд руб. до 18,6 млрд руб. Соответственно, можно предположить, что инвесторам будет предложено 24% акций банка. Также совет директоров в марте 2024 г. принял решение о возможности сокращения своего участия в капитале «МТС-Банка» с 99,8% до 80,5% акций.

Как появился «МТС-Банк»

«МТС-Банк» изначально назывался МБРР («Московский банк реконструкции и развития») и принадлежал АФК «Система», основному акционеру МТС. В 2012 г банк был переименован в «МТС-Банк»», тогда же была достигнута договоренность о покупке МТС данного банка.

В 2013 г. МТС приобрела 25,1% за 5,09 млрд руб. Впоследствии МТС и АФК «Система» поучаствовали в нескольких доэмиссиях акций банка, МТС потратила на это 7,71 млрд руб.

В 2018 г. МТС выкупила 28,6% акций банка за 8,27 млрд руб., став, таким образом, контролирующим акционером банка. В 2019 г. МТС приобрела 39,5% акций банка за 11,4 млрд руб. Всего за 2018-2019 гг. МТС вложила в банк 33,28 млрд руб.

В проспекте размещения ценных бумаг «МТС-Банка» указано, что у банка три акционера. Их названия не приводится: такой подход возможен в отношении лиц, находящихся под санкциями (с 2023 г. «МТС-Банк» находится под санкциями США).

Сотрудничество МТС и «МТС-Банка»

«МТС-Банк» делает ставку на участие в экосистеме МТС. У МТС 81 млн абонентов, MAU (количество уникальных посетителей за месяц) приложения «Мой МТС» составляет 28 млн, количество пользователей MTS Cashback – 47 млн.

В конце 2023 г. у «МТС-Банка» было 3,8 млн активных розничных клиентов (рост за год – 8,5%), 52,8 тыс. клиентов из числа представителей малого и среднего бизнеса (рост – 21%), 2,46 тыс. корпоративных клиентов. Количество пользователей daily naking (с наличием кредитной карты и электронного кошелька) составило 2,8 млн, количество клиентов финтех-сервисов – 16 млн. Количество клиентов с подпиской MTS Premium составило 774 тыс., коэффициент удержания клиентов с подпиской MTS Premium – 68%.

Показатели работы «МТС-Банка»

Общий объем ссуд, предоставленных клиентам за 2023 г, составил 389 млрд руб. Объем предоставленных физическим лицам кредитам – 339 млрд руб., объем потребительских кредитов – 232,6 млрд руб. По кредитным картам было выдано 82 млрд руб., по ипотечным ссудам – 24,5 млрд руб. Объем корпоративных кредитов и кредитов для малого и среднего бизнеса – 50,5 млрд руб.

Чистые процентные доходы составили 35,8 млрд руб., чистая процентная маржа (NIM) – 9,2%, стоимость фондирования (COF) – 6,4%, комиссионные доходы – 30,8 млрд руб., операционные доходы – 34,5 млрд руб., стоимость риска (COR) 7,7%, коэффициент отношения затрат к доходу C(IR) – 31,2%, чистая прибыль – 12,5 млрд руб., собственные средства – 69 млрд руб., рентабельность капитала (ROE) – 19,1%. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле составила 8,8%.