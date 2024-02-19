«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг «МТС Банка» на уровне ruA со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «МТС-Банк» на уровне ruA, прогноз по рейтингу − стабильный, что предполагает высокую вероятность его сохранения на текущем уровне на горизонте 12 месяцев. Рейтинг «МТС Банка» обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, высокой рентабельностью бизнеса и уровнем цифровизации бизнес-процессов, приемлемым качеством активов, адекватным качеством управления и стратегического планирования.

По оценке «Эксперт РА», на 1 января 2024 г. «МТС Банк» входит в топ-30 кредитных организаций РФ по величине активов, а также в топ-15 по розничному портфелю ссуд. Банк сохраняет лидирующую позицию в POS-кредитовании, высокие позиции в сегменте кредитных карт, а также во втором полугодии 2023 г. поднялся в топ-10 по портфелю потребительских кредитов. За 2023 г. банк нарастил объем портфеля розничных ссуд на 33%. Кредитная организация имеет значимую региональную сеть подразделений, но при этом во многом фокусируется на дистанционном предоставлении банковских услуг.

Аналитики «Эксперт РА» отмечают, что в 2023 г. бизнес банка вышел на целевые уровни рентабельности выше 20% в соответствии с РСБУ без учёта СПОД (против 5% годом ранее). К концу 2023 г. банк существенно нарастил комиссионные доходы вследствие увеличения клиентской базы на РКО, а также более чем в три раза увеличил портфель выданных гарантий.

По мнению «Эксперт РА» качество корпоративного управления и развитая система риск-менеджмента соответствует масштабам и направлениям деятельности «МТС Банка». Действующая стратегия банка на период 2024-2026 гг. отличается высокой детализацией и сильным конкурентным анализом. Данная стратегия предусматривает активное расширение бизнеса и клиентской базы в рознице с фокусом на дальнейшее развитие экосистемы с полным спектром услуг. Кроме того, одним из ключевых приоритетов выступает высокий уровень диджитализации бизнес-процессов. По итогам 2023 г. достигнуты целевые значения по портфелю ссуд физическим лицам, корпоративному кредитованию и чистой прибыли.

Эксперты агентства оценивают устойчивость «МТС Банка» к изменению макроэкономических параметров и иных факторов операционной среды как умеренно высокую, а реализация стратегии, по их мнению, будет способствовать укреплению конкурентных позиций в долгосрочной перспективе.