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Аналитика «МТС Банка»: цветы и украшения – самые популярные подарки на 8 марта

«МТС Банк» проанализировал траты россиян к Международному женскому дню. Анализ собственных данных показал, что самые популярные подарки на 8 марта – цветы, ювелирные украшения и косметика. Из развлечений растет популярность боулинг-клубов и музеев.

Традиционно на 8 марта мужчины дарят представительницам прекрасного пола цветы. Праздничный букет может быть как самостоятельным подарком, так и дополнением к нему. Количество транзакций в цветочных магазинах вырастает в 3,8 раза по сравнению со средними показателями марта. Средняя стоимость букета цветов за год выросла на 29% до 1,9 тыс. руб.

Ювелирные украшения также желанный подарок для многих женщин – здесь количество покупок увеличивается в 2,3 раза, а средний чек за год увеличился на 18% до 10440 руб. Замыкают тройку по росту транзакций в преддверии праздника магазины косметики – 46%, где средний чек составляет 1690 руб., что на 11% больше, чем год назад.

В топ 5 наиболее популярных подарков входят также сувениры и открытки – их продажи увеличиваются на 43%, средний чек вырос на 29% до 1650 руб.

Бытовую технику покупают перед праздником на 24% чаще, чем в среднем в марте. Средний чек – 7970 руб. – это на 8% больше, чем годом ранее. Аналитики считают, что речь идет о таких подарках, как гаджеты для красоты и релаксации, массажеры и аппараты для ухода за лицом и телом и т.д.

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Из развлечений на 8 марта большой популярностью пользуются походы в боулинг-клубы – количество транзакций здесь на 40% больше, чем в среднем в марте. Средний чек здесь остался на уровне прошлого года – 1430 руб. На втором месте – музеи: билеты в них покупают на 22% чаще, средняя стоимость 1210 руб. – на 11% больше прошлого года.

В топ 5 развлечений также входят концерты, театры и кинотеатры – рост транзакций на 21%, 17% и 13% соответственно. Средние чеки везде выросли: на концерты на 24% до 1570 руб., в театры на 10% до 3270 руб. и в кинотеатры на 17% до 800 руб.

Интересно, что именно кинотеатры несколько лет назад были бессменным лидером по росту продаж на 8 марта по сравнению со средним значением месяца. На снижение популярности кинотеатров мог повлиять уход западных кинокомпаний.

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