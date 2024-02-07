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Премиальным клиентам «МТС Банка» стало доступно приложение консьерж-услуг Konsierge

«МТС Банк» расширяет возможности для клиентов категории «премиум» по получению услуг консьерж-сервиса. Теперь решить свои актуальные повседневные вопросы клиенты смогут с помощью партнерского мобильного приложения Konsierge.

В мобильном приложении клиент может воспользоваться предложениями более чем 500 партнеров Konsierge по всему миру. Набор привилегий включает в себя возможности по организации путешествий, в том числе покупку авиа- и железнодорожных билетов, бронирование отелей, услуги гидов, а также актуальную афишу развлекательных мероприятий, резервирование столика в ресторане, рекомендации по стилю, фитнес-тренировкам, консультации врача, бухгалтера или юриста.

Настройки Konsierge позволяют клиенту общаться с личным ассистентом как в чате, так и по телефону. Благодаря развитой партнёрской сети, клиент получает оперативный ответ и быстрое решение вопросов в любом городе России и мира.

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Цифровизация

Клиенты могут скачать приложение Konsierge из App Store и Google Play. Авторизация происходит по номеру мобильного телефона.

Также для премиальных клиентов «МТС Банка» по-прежнему доступно и приложение Mileonair для прохода в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов по QR-коду.

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