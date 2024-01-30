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Число клиентов «МТС Банк Private&Premium banking» выросло в два с половиной раза в 2023 году

ПАО «МТС-Банк» сообщает об итогах развития бизнеса по обслуживанию состоятельного сегмента за 2023 г. Количество клиентов «МТС Банк Private&Premium banking» выросло в два с половиной раза. Объем привлеченных клиентских средств увеличился на 1,5 раза. Операционный доход направления вырос в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Индекс потребительской лояльности (NPS) за прошедший год вырос на 31% благодаря органичному сочетанию online и offline каналов обслуживания, гибкому сервису и широкому набору привилегий, число которых увеличилось в пять раз. Сейчас клиенты «МТС Банк Private&Premium banking» могут воспользоваться более чем 50 партнерскими сервисами, включающими в себя как эксклюзивные продукты — приобретение элитной недвижимости в России и за рубежом, покупка и бронирование премиальных авто, организация перелетов бизнес-джетами, вложения в инвестиционные бриллианты и покупка драгоценных металлов, так и базовые в сфере образования, здоровья, отдыха и спорта. Travel-программа предусматривает организацию путешествий, боронование отелей и покупку билетов через консьерж-сервис, а также бесплатные поездки на такси, проходы в бизнес-залы аэропортов и страхование в путешествиях.

«Прошедший год стал для нас периодом интенсивного качественного и количественного роста. "МТС Банк Private&Premium banking" зарекомендовал себя как надежного бизнес-партнера для состоятельных клиентов не только в сфере финансов. Глубокая экспертиза и понимание потребностей клиентов помогает нам быть их помощником во многих повседневных вопросах. В 2024 г. мы продолжим совершенствовать клиентский сервис во всех каналах обслуживания и запустим масштабное обновление программы привилегий, в том числе в части travel-предложения и повышенного кешбэка в зависимости от выбранной категории обслуживания. Банк представит новые возможности по валютообменным операциям, уникальные кредитные продукты и lifestyle-услуги от партнеров», — сказала Маргарита Васильева, директор «МТС Банка» по развитию клиентов состоятельного сегмента и частного банковского обслуживания.

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CNews Analytics

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ПАО «МТС-Банк» — универсальный коммерческий банк с 30-летней историей, оказывает широкий спектр услуг частным лицам и компаниям. В своей стратегии «МТС Банк» делает ставку на быстрый рост розничного бизнеса и услуг для малого и среднего предпринимательства, а также на сочетание удобства и функциональности цифровых каналов с физической доступностью своих офисов по всей России.

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