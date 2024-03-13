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«МТС Банк» реализовал сервис денежных переводов в Китай и Таиланд

ПАО «МТС-Банк» запустил денежные переводы в Китай и Таиланд – одни из самых популярных направлений Дальнего Зарубежья. Сделать перевод можно с любых карт российских банков. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Пополнение банковских карт, эмитированных в Китае и Таиланде, возможно с карт «МТС Банка» и карт сторонних банков через мобильное приложение «МТС Банка» или интернет-банк.

«МТС Банк» не взимает комиссию за отправление переводов. Минимальная сумма разового перевода составляет 200 руб., максимальная – 400 тыс. руб. В течение суток можно перевести максимум 800 тыс. руб., а в течение месяца – до 5 млн руб.

В главном меню мобильного приложения «МТС Банка» выбрать раздел «Платежи», в подразделе «Переводы» найти иконку «За рубеж». Далее выбираем «Китай» или «Таиланд», для удобства можно воспользоваться поиском. После этого указать сумму перевода, ввести номер карты и ФИО получателя и осуществить перевод.

«Мы продолжаем последовательно расширять экосистемные сервисы бесшовных денежных переводов за рубеж, – сказал директор департамента развития партнерской сети «МТС Банка» Михаил Шаракин. – И стремимся создавать максимально комфортный сервис для облегчения финансовых расчетов россиян. Многие граждане сегодня имеют бизнес-интересы в Китае, а поток туристов в Таиланд по итогам 2023 г. превысил уровень допандемйиного 2019 г».

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Цифровизация

«МТС Банк» расширяет сервис денежных переводов в страны СНГ, Ближнее и Дальнее Зарубежье. Финтех-решения банка позволяют совершать мгновенные переводы физическим лицам через мобильное приложение «МТС Банка «в 36 стран по номеру телефона или по номеру карты получателя, а также с выдачей наличных.

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«МТС Банк» (ПАО «МТС-Банк») – цифровой коммерческий банк с более чем 30-летней историей, оказывает услуги частным лицам и компаниям.

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