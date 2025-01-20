«МТС Банк» и «Эвотор» запустили комплексный продукт для бизнеса

«МТС Банк» и ИТ-компания «Эвотор» запустили комплексное предложение для торгово-сервисных предприятий, в рамках которого предприниматели при покупке смарт-терминала получают эквайринговое обслуживание на специальных условиях. Клиент платит только за расчетно-кассовое обслуживание (РКО) и фиксированную ставку эквайринга.

Преимуществами тарифа «Партнерский» являются фиксированные условия обслуживания, отсутствие обязательств по обороту и дополнительных комиссий, что делает предложение одним из наиболее выгодных для владельцев онлайн-касс «Эвотор».

Ставка эквайринга зависит от вида деятельности и варьируется от 1,20% до 1,95%.

Предложение действует для клиентов с расчетно-кассовым обслуживанием по программам «Минимум», «Точный», «Выгодный» и «Стабильный».

Для подключения тарифа «Партнерский» и получения терминала со встроенным эквайрингом действующим и новым клиентам достаточно оставить заявку на сайте «МТС Банка» или обратиться к личному менеджеру.

«Эвотор 5i» и «Эвотор 6» – компактные мобильные смарт-терминалы со встроенным модулем эквайринга. Они подходят для самых разных видов бизнеса: стационарной и дистанционной торговли, сферы услуг, общепита, курьерской доставки и как дополнительный терминал приема оплаты.