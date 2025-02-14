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«МТС Банк» протестировал оплату цифровыми рублями по универсальному QR-коду

ПАО «МТС-Банк» объявляет об успешном тестировании платежных операций цифровыми рублями с помощью универсального QR-кода. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

«МТС Банк» в числе первых российских банков внедрил оплату цифровыми рублями с использованием универсального QR-кода. Клиенты «МТС Банка» – физические лица, совершили платежи цифровыми рублями за услуги. Это решение позволит клиентам банка в будущем оплачивать покупки в магазинах, кафе и других торговых точках быстро и безопасно.

Процесс оплаты аналогичен платежам с помощью Системы быстрых платежей (СБП). С помощью универсального QR-кода покупатель может выбрать один из удобных платежных инструментом, представленных у продавца: СБП, pay-сервисы, сервисы рассрочки или цифровые рубли. Пользователям больше не нужно выбирать между разными приложениями или системами — достаточно отсканировать код и подтвердить платеж.

В пилоте по оплате универсальным QR вместе с «МТС Банком» участвуют сервисы – лидеры рынка, у которых уже настроено техническое решение банка. После успешного завершения пилота «МТС Банк» планирует масштабировать проект, что сделает оплату QR-кодами доступной для всех клиентов банка.

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Цифровизация

В декабре 2024 г. «МТС Банк» успешно провел B2B-платежи в реальных цифровых рублях. Компания-контрагент оплатила услуги связи новой формой нацвалюты вместо привычного безналичного платежа.

Цифровой рубль − третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным денежным средствам на платформе Банка России. «МТС Банк» вошел в число первых 12 финансовых организаций, которые с августа 2023 г. участвуют в пилоте по внедрению цифрового рубля. В рамках первого этапа пилота банк провел несколько тысяч операций в новой форме нацвалюты.

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