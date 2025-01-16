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LTV Lifetime Value CLV Customer Lifetime Value пожизненная ценность клиента

LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента

Lifetime Value или сокращенно LTV дословно обозначает прибыль, которую приносит клиент за все время работы с ним. Кроме этого, для обозначения данного понятия еще часто используют сокращение CLTV (customer lifetime value), но разницы между ними нет.

Параметр необходим, чтобы контролировать стоимость привлечения клиентов и объем прибыли, которую они приносят. Бизнесу нельзя допускать ситуаций, когда стоимость привлечения выше или равна прибыли, которую получает компания.

Параметр также позволяет выявить поведенческие факторы и понять, на каком этапе заключения сделки нарушается механика и клиент оставляет покупку.

Формула LTV

LTV = Средний чек x среднее количество продаж за контрольный период х затраты на привлечение и удержание

В определенных ситуациях справедливо также применять другой вариант формулы.

LTV = доля прибыли в выручке (среднее количество продаж в месяц х средний чек) время взаимодействия в месяцах.

В этом случае требуется больше данных, но результат получается более точным.

Зачем считать LTV

  • Данная метрика позволяет рассчитать реальный коэффициент возврата инвестиций ROI/ROMI по стоимости новых клиентов.
  • LTV позволяет увеличить пожизненную ценность клиента относительно стоимости привлечения нового. Кроме этого, оптимизировать процессы, связанные с удержанием старых клиентов.
  • Анализ LTV клиента помогает точнее идентифицировать целевую аудиторию и выделить в ней приоритетные портреты клиентов, работа с которыми приносит максимальную прибыль.

Способы улучшения LTV

Поскольку удержание, как правило, является более дешевым процессом, относительно привлечения новых клиентов, выделяется несколько главных способов сохранить аудиторию.

  • Программы лояльности
  • Введение системы скидок и поощрений для постоянных клиентов. Опрос аудитории, как сделать сервис еще лучше.
  • Email-рассылка
  • Регулярная поддержка узнаваемости путем email-рассылки может приносить определенный эффект даже в тех случаях, когда клиент не читает письма, но постоянно встречает их в почте. Важно соблюдать баланс и не превращаться в спам-агрегатор.
  • Push-уведомления
  • Способ по механике во многом похож на email-рассылку, но оказывает более серьезное влияние, поскольку уведомления могут приходить поверх сообщений прямо в телефон клиента, поэтому обладают большей видимостью. В связи с большей видимостью также повышается риск того, что клиент отпишется от уведомлений, если сочтет их назойливыми.
  • Кросс-продажи
  • Скрипт продажи может включать в себя предложение сопутствующих товаров, чтобы расширить средний чек покупателя. 
     

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LTV и организации, системы, технологии, персоны:

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Ростелеком 9700 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Cisco Systems 5114 1
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Veeam Software 318 1
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Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
Газпром нефть 618 2
ВкусВилл - Избёнка 156 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Россети Ленэнерго 1700 2
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Связной ГК 1369 1
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Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
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Boeing 1009 1
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Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
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MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
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