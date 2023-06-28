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Владельцы приложений могут создавать кастомные дашборды для разных задач и команд с помощью Workspaces

В AppMetrica— сервисе для трекинга и продуктовой аналитики мобильных приложений от «Яндекса» — появилось новое решение Workspacesдля быстрой настройки визуализации данных о показателях работы мобильного приложения. С Workspacesможно создавать автономные дашборды с наглядным представлением финансовых, продуктовых или маркетинговых метрик приложения. Пользователи могут быстро настроить представление любых данных из AppMertica для постоянного контроля показателей или в случае, когда необходим оперативный анализ ситуации. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Например, специалист по маркетингу может в несколько кликов настроить в Workspace постоянный мониторинг эффективности показателей трафика, LTV и ROI. Финансовый аналитик из его команды параллельно создать свой дашборд для оценки влияния покупок, подписок, рекламы и показателя time spent на общий доход приложения.

К дашбордам в Workspaces можно предоставить доступ неограниченному числу пользователей, регулировать права просмотра и редактирования. Workspaces позволяет создавать и настраивать постоянную работу до 100 автономных дашбордов, в каждый из которых можно добавить до 20 виджетов с данными AppMetrica. Новая функциональность доступна пользователям AppMetrica на тарифах Pro и Custom.

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