АРИР представила обновленную карту рынка Mobile In-App Ad

В 2024 г. бизнес полностью адаптировался после ухода зарубежных площадок. Согласно экспертной оценке участников комитета Mobile Ad рекламные возможности «Яндекс Директа» и «VK Рекламы» покрывают 34% маркетинга мобильного рынка, а объем сегмента увеличится на 49% к концу года. Профильный комитет ассоциации обновил экосистему Mobile In-App Ad. В нее добавилось порядка 30 компаний. Также появилась новая категория — OEM. Об этом CNews сообщили представители АРИР.

Говоря об состоянии рынка мобильной рекламы, Михаил Цуприков, председатель комитета по Mobile In-App Ad, Mobile Director MGCom, отмечает, что экосистема, наконец, стабилизируется после довольно драматических изменений в ландшафте, которые произошли в 2022–2023 гг. При этом, по словам эксперта, спрос на качественный инвентарь по-прежнему превышает предложение.

Карта отражает специализацию участников мобайл отрасли и поможет при выборе как необходимых технологий и источников для решения любой задачи рекламодателя, так и маркетинг-партнеров для сотрудничества. «Рабочая группа комитета актуализировала информацию во всех разделах экосистемы и добавила новых игроков, которые пришли на рынок России в течение второй половины 2023 г. –первой половины 2024 г.», — сказал Михаил Цуприков.

Всего на карте представлено более 280 компаний. Она состоит из 4 блоков: inventory, analytics, agencies, technologies. Каждый из них разделен на категории в зависимости от типа услуг, которые предоставляет компания.

На нижнем уровне экосистемы расположен рекламный инвентарь — пространство, которая площадка предоставляет рекламодателю для размещения креативов. В этот блок попали соцсети, мессенджеры, ритейл медиа, приложения, поисковые системы, сервисы навигации и различные селлеры.

Исследовательские компании, предоставляющие аналитику по аудитории и потреблению с мобильных устройств, платформы аналитики мобильных данных и положения конкурентов в сторах, а также сервисы мобильной атрибуции (установки, когорты, LTV) сформировали второй блок в экосистеме — аналитика. На этом же уровне размещены агентства. В карту вошли те компании, которые предоставляют услуги по продвижению с помощью мобильной рекламы. В частности в экосистеме представлены full-cycle агентства, организации, специализирующиеся на мобильном маркетинге и рекламе, и коммуникационные группы.

Верхний уровень карты занимает самый большой блок — технологии. В него включены SSP- и DSP-платформы, CPA- и CPI-системы, магазины приложений и сервисы верификации трафика. Также в этой части карты расположены рекламные сети, ориентированные на премиальный контент и видеоформаты, rich media и размещение рекламы при подключении к публичному wi-fi.

Новая категория в блоке — OEM (original equipment manufacturer). «Это предустановленные производителем Android-смартфона сервисные приложения, в которых возможно размещение рекламы: например, лаунчер, установщик приложений, менеджер тем, браузер и другие, — сказал Михаил Цуприков. — OEM-инструментарий пользуется все большей популярностью среди рекламодателей, поэтому мы вынесли его в отдельный блок и перечислили ключевых поставщиков».